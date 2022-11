Classificados da Copa do Mundo: quais países já garantiram vaga nas oitavas

Três seleções conseguiram se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar de forma antecipada. A França, atual campeã do Mundo, o Brasil e Portugal já garantiram seu lugar na próxima fase em apenas dois jogos.

A França estreou com vitória de virada sobre a Austrália por 4 a 1 e ganhou da Dinamarca por 2 a 1 em jogo disputado. A única seleção pentacampeã do mundo venceu a Sérvia por 2 a 0 na estreia e ganhou de 1 a 0 da Suíça. Já Portugal garantiu três pontos em jogo acirrado com a Gana e venceu com certa facilidade o Uruguai por 2 a 0.

Entre as seleções próximas da garantir a vaga na próxima fase estão Espanha e Inglaterra. Os espanhóis golearam a Costa Rica na primeira rodada e empataram com a Alemanha. Com quatro pontos, precisa apenas vencer a sua partida para garantir a vaga. Os Inglês também golearam na estreia e empataram com os Estados Unidos no segundo jogo.

Quem está em uma situação delicada é a Argentina. Os hermanos podem ficar fora da Copa caso seja derrotado pela Polônia na terceira rodada. Um empate também pode colocar a classificação dos argentinos em risco.

Seleções classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo

França

Brasil

Portugal

LEIA TAMBÉM: