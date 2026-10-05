Em noite só para alumnis, CEO da Saint Paul e Maria Homem decretam o fim do chefe que só manda

O chefe que decide sozinho, controla cada passo e nunca admite dúvida foi o personagem central da noite de 30 de setembro na Saint Paul Escola de Negócios, na Consolação, região central de São Paulo.

Em encontro fechado voltado para a Comunidade dos HIPs, com alunos e alumnis, a psicanalista Maria Homem apresentou a tese de seu novo livro, Procura-se: uma nova liderança para um novo tempo (Editora Record): esse modelo já não dá conta do mundo em que vivemos.

O debate chega num momento delicado. Segundo o Gallup, o engajamento dos gestores no mundo caiu de 27% para 22% em 2025 e puxou o engajamento geral dos trabalhadores para 20%. O mesmo levantamento estima que cerca de 70% da variação no engajamento de uma equipe está ligada a quem a lidera.

Ao mesmo tempo, 61% dos empregadores ouvidos pelo Fórum Econômico Mundial apontam a liderança como competência essencial, um salto de 22 pontos em relação à pesquisa anterior. O mercado exige mais liderança justamente quando quem lidera dá sinais de esgotamento.

A potência chegou antes da maturidade

Maria Homem, pesquisadora da USP e professora visitante em Harvard, conta que o livro nasceu em 2022. Em poucos meses, viu a guerra na Ucrânia chegar à Europa e o ChatGPT ser lançado. A leitura dela é que criamos ferramentas mais depressa do que conseguimos entender suas consequências.

"A potência veio antes da maturidade simbólica. Este é um problema fundamental do século 21", diz.

Para a psicanalista, a saída passa por reconhecer que a liderança é uma construção coletiva. "Toda época produz o tipo de liderança que consegue imaginar", afirma.

Do obelisco ao labirinto

Na palestra, Maria Homem percorreu milênios de história para mostrar de onde vem o chefe que só manda. Obeliscos, catedrais e tronos traduzem um modelo hierárquico, baseado em força e certeza, em que o poder vinha do alto.

O racionalismo e a Revolução Francesa abalaram essa lógica ao dar a cada indivíduo liberdade e responsabilidade pelas próprias escolhas. O preço, segundo ela, é a dúvida. Darwin e Freud completaram o golpe ao mostrar que não dominamos a natureza nem a nós mesmos.

Daí a pergunta que ela deixou para a plateia de executivos: o líder tem consciência da força de suas vulnerabilidades?

Dentro e fora da bolha

Outro eixo da noite foi a convivência com a diferença. Maria Homem perguntou se as equipes aprendem com a pluralidade ou se o líder prefere deixar tudo uniforme. Ela defende o exercício de entrar e sair da própria bolha para enxergar a posição do outro, seja na empresa, seja em casa. Nessa visão, cada pessoa funciona como farol no próprio microcosmo e, ao mesmo tempo, recebe a influência dos outros.

Quando os alumnis quiseram saber por que as pessoas resistem à mudança, a resposta veio em três palavras: medo, pânico e angústia, em uma escala que pode terminar em paralisia. "Não menospreze a resistência", aconselha.

‘O cognitivo não é mais suficiente’

José Cláudio Securato, CEO da EXAME Educação e da Saint Paul, vê na tese um retrato do que se espera da alta gestão.

"Uma nova liderança é estar aberto para aprender um novo mundo. É entender que o simples dá lugar ao complexo caótico, que o cognitivo não é mais suficiente e que a subjetividade precisa aparecer", diz.

Segundo ele, essa mudança redefine a relação do líder com times, clientes e fornecedores.

Repertório como ferramenta de decisão

Para Maria Silvia Monteiro Costa, diretora do SEER, programa da Saint Paul para CEOs, conselheiros e acionistas, a palestra refletiu temas trabalhados em sala, como poder, vulnerabilidade e tomada de decisão.

"No SEER, a gente busca a profundidade, a sofisticação de repertório. É por meio disso que conseguimos a autorreflexão necessária para uma liderança muito mais consciente", afirma.

Luiz Ricardo, que começou o programa recentemente no curso SEER, conhecia pouco o trabalho da psicanalista antes do encontro. Saiu da noite pensando no efeito do líder sobre a permanência das equipes. "A transformação do líder é muito importante para engajar, tornar o time mais sustentável e aumentar a longevidade da equipe", diz.

Maria Homem encerrou a palestra com uma frase que resume o livro: "Liderar não é ocupar todos os espaços, é dar lugar".