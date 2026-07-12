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Fase de grupos copa 2026

Quanto vale o elenco da Argentina? Veja os jogadores mais valiosos da seleção

Messi não está entre os jogadores mais valiosos da Argentina em 2026

Julián Álvarez lidera a lista dos atletas mais valiosos da seleção, seguido por Enzo Fernández e Lautaro Martínez (CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE)

Julián Álvarez lidera a lista dos atletas mais valiosos da seleção, seguido por Enzo Fernández e Lautaro Martínez (CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 12 de julho de 2026 às 11h04.

A Argentina chega à semifinal da Copa do Mundo de 2026 com um dos elencos mais valiosos do futebol mundial. De acordo com o Transfermarkt, os 26 jogadores convocados por Lionel Scaloni somam 807,5 milhões de euros em valor de mercado, o equivalente a cerca de R$ 4,74 bilhões na cotação atual.

Atual líder do ranking da Fifa e campeã mundial, a seleção argentina reúne atletas que atuam nas principais ligas da Europa. Dos 26 convocados, 23 jogam fora do país, o que representa 88,5% do elenco. A média de idade do grupo é de 29,2 anos.

O jogador mais valioso da seleção é Julián Álvarez, avaliado em 100 milhões de euros. O atacante do Atlético de Madrid é seguido por Enzo Fernández, do Chelsea, com valor de mercado de 90 milhões de euros, e por Lautaro Martínez, da Inter de Milão, avaliado em 85 milhões de euros.

Entre os destaques também aparecem Nico Paz, cotado em 80 milhões de euros, Alexis Mac Allister, com 70 milhões de euros, além de Cristian Romero, Valentín Barco e Giuliano Simeone, todos avaliados na casa dos 40 milhões de euros.

Apesar de ser o principal nome da geração argentina, Lionel Messi aparece atualmente com valor de mercado estimado em 15 milhões de euros. Aos 39 anos, o camisa 10 segue como referência técnica da equipe, mas a avaliação leva em conta fatores como idade, tempo de contrato e potencial de revenda.

Os jogadores mais valiosos da Argentina

  • Julián Álvarez — 100 milhões de euros
  • Enzo Fernández — 90 milhões de euros
  • Lautaro Martínez — 85 milhões de euros
  • Nico Paz — 80 milhões de euros
  • Alexis Mac Allister — 70 milhões de euros
  • Cristian Romero — 45 milhões de euros
  • Lisandro Martínez — 40 milhões de euros
  • Valentín Barco — 40 milhões de euros
  • Giuliano Simeone — 40 milhões de euros
  • Exequiel Palacios — 25 milhões de euros

Com um elenco avaliado em mais de 800 milhões de euros, a Argentina enfrenta a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026 tentando manter a campanha em busca do tetracampeonato mundial.

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