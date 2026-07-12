Quanto vale o elenco da Argentina? Veja os jogadores mais valiosos da seleção

A Argentina chega à semifinal da Copa do Mundo de 2026 com um dos elencos mais valiosos do futebol mundial. De acordo com o Transfermarkt, os 26 jogadores convocados por Lionel Scaloni somam 807,5 milhões de euros em valor de mercado, o equivalente a cerca de R$ 4,74 bilhões na cotação atual.

Atual líder do ranking da Fifa e campeã mundial, a seleção argentina reúne atletas que atuam nas principais ligas da Europa. Dos 26 convocados, 23 jogam fora do país, o que representa 88,5% do elenco. A média de idade do grupo é de 29,2 anos.

O jogador mais valioso da seleção é Julián Álvarez, avaliado em 100 milhões de euros. O atacante do Atlético de Madrid é seguido por Enzo Fernández, do Chelsea, com valor de mercado de 90 milhões de euros, e por Lautaro Martínez, da Inter de Milão, avaliado em 85 milhões de euros.

Entre os destaques também aparecem Nico Paz, cotado em 80 milhões de euros, Alexis Mac Allister, com 70 milhões de euros, além de Cristian Romero, Valentín Barco e Giuliano Simeone, todos avaliados na casa dos 40 milhões de euros.

Apesar de ser o principal nome da geração argentina, Lionel Messi aparece atualmente com valor de mercado estimado em 15 milhões de euros. Aos 39 anos, o camisa 10 segue como referência técnica da equipe, mas a avaliação leva em conta fatores como idade, tempo de contrato e potencial de revenda.

Os jogadores mais valiosos da Argentina

Julián Álvarez — 100 milhões de euros

Enzo Fernández — 90 milhões de euros

Lautaro Martínez — 85 milhões de euros

Nico Paz — 80 milhões de euros

Alexis Mac Allister — 70 milhões de euros

Cristian Romero — 45 milhões de euros

Lisandro Martínez — 40 milhões de euros

Valentín Barco — 40 milhões de euros

Giuliano Simeone — 40 milhões de euros

Exequiel Palacios — 25 milhões de euros

Com um elenco avaliado em mais de 800 milhões de euros, a Argentina enfrenta a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026 tentando manter a campanha em busca do tetracampeonato mundial.