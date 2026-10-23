Estes prompts transformam o ChatGPT em um assistente para tarefas que levam horas no trabalho

Preparar relatórios, organizar reuniões, analisar documentos e planejar a semana estão entre as atividades que ocupam a rotina de muitos profissionais. Com a inteligência artificial, parte dessas tarefas pode ser agilizada, desde que o usuário saiba explicar o que precisa e forneça informações suficientes para orientar a ferramenta.

O ChatGPT pode ajudar a estruturar informações, resumir textos extensos e transformar anotações em documentos organizados. Para aproveitar esses recursos, porém, não basta escrever um comando genérico: é importante definir o objetivo, o contexto e o formato esperado da resposta.

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5 prompts para agilizar tarefas demoradas no trabalho

1. Transformar documentos extensos em resumos executivos

Ler relatórios, apresentações e documentos longos pode consumir boa parte do expediente. Ao fornecer o arquivo ao ChatGPT, o profissional pode pedir que a ferramenta identifique os pontos centrais e organize as informações para facilitar a leitura.

O comando deve indicar o público que receberá o resumo e quais informações são prioritárias.

Prompt: “Analise o documento anexado e prepare um resumo executivo para um profissional que precisa compreender rapidamente os principais pontos. Destaque os argumentos centrais, os dados relevantes, os riscos identificados e as ações recomendadas. Não invente informações e indique quando algum dado não estiver disponível.”

2. Organizar anotações de reuniões em um plano de ação

Anotações desorganizadas podem dificultar o acompanhamento de decisões e prazos. O ChatGPT pode converter registros de uma reunião em um documento estruturado, separando decisões, pendências e próximos passos.

Prompt: “Organize estas anotações de reunião em um plano de ação. Separe as decisões tomadas, as tarefas pendentes, os responsáveis e os prazos mencionados. Não atribua tarefas ou datas que não estejam no material. Ao final, identifique os pontos que precisam de confirmação.”

3. Analisar dados e identificar padrões

Profissionais que trabalham com planilhas podem utilizar a ferramenta para interpretar informações, comparar períodos e levantar hipóteses sobre resultados. Se o usuário anexar uma planilha compatível, também poderá solicitar análises com base nos dados disponíveis.

Prompt: “Analise esta planilha de resultados e identifique as principais variações entre os períodos. Aponte tendências, valores fora do padrão e possíveis explicações que mereçam investigação. Diferencie os fatos observados das hipóteses e apresente os cálculos utilizados.”

4. Criar um planejamento semanal a partir das prioridades

Organizar compromissos, entregas e prazos é outra atividade que pode ser simplificada com a ajuda da IA. O resultado tende a ser mais útil quando o profissional informa quanto tempo tem disponível e quais tarefas são prioritárias.

Prompt: “Monte um planejamento semanal com base nesta lista de tarefas, considerando os prazos, a prioridade e o tempo estimado para cada atividade. Reserve espaço para reuniões e imprevistos. Se houver conflitos de agenda ou informações insuficientes, sinalize-os em vez de presumir uma solução.”

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Como aprender a aplicar a inteligência artificial na rotina profissional

Usar ferramentas de IA no trabalho exige mais do que conhecer comandos prontos. É necessário compreender quais tarefas podem ser apoiadas pela tecnologia, como fornecer contexto e de que maneira avaliar as respostas geradas.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul, em parceria com a EXAME, é uma opção para quem deseja começar a estudar o tema. A formação tem quatro aulas práticas, online, e custa R$ 37.

5. Preparar a primeira versão de um relatório

Outra aplicação é transformar informações já reunidas em um documento inicial. Em vez de começar uma página em branco, o profissional pode fornecer os dados disponíveis e orientar a estrutura do relatório.

Prompt: “Com base nas informações a seguir, prepare a primeira versão de um relatório profissional. Organize o conteúdo em contexto, principais resultados, pontos de atenção e próximos passos. Utilize linguagem objetiva, preserve os dados originais e marque as informações que precisam ser confirmadas. Não invente números ou conclusões.”

Como melhorar os resultados dos prompts

As orientações da OpenAI sobre criação de prompts recomendam formular pedidos claros e específicos, fornecer contexto relevante e refinar as instruções quando a resposta não atender ao objetivo. O guia oficial de boas práticas de prompts também destaca a importância de ajustar o pedido conforme o resultado obtido.

Na prática, isso significa que o profissional pode pedir ao ChatGPT para revisar a própria resposta, apontar lacunas, explicar os critérios utilizados ou adaptar o conteúdo a outro público. Em tarefas complexas, dividir o trabalho em etapas também ajuda a identificar erros antes de utilizar o resultado.

A ferramenta, entretanto, não substitui a conferência humana. Dados, cálculos, prazos e conclusões precisam ser verificados antes de entrar em relatórios ou orientar decisões. Também é importante respeitar as regras da empresa sobre o compartilhamento de documentos e informações confidenciais.

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