RESUMO ＋ Pesquisa Veritá divulgada nesta sexta-feira, 23, mostra Flávio Bolsonaro com 51,3% dos votos válidos na disputa presidencial, contra 48,7% de Lula. A distância entre os candidatos passou de 1,4 para 2,6 pontos percentuais em relação à rodada anterior. O levantamento tem margem de erro de 1 ponto percentual e ouviu 15.554 eleitores em todo o país.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51,3% dos votos válidos na disputa de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 48,7%, segundo pesquisa eleitoral do Instituto Veritá divulgada nesta sexta-feira, 23.

A diferença entre os candidatos é de 2,6 pontos percentuais, acima dos 1,4 ponto registrados na rodada anterior.

O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 22 de outubro, com 15.554 eleitores em todo o país. A margem de erro informada pelo instituto é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Na pesquisa anterior, divulgada na quarta-feira, 21, Flávio tinha 50,7% dos votos válidos, contra 49,3% de Lula. Agora, o senador passou a 51,3%, enquanto o petista registra 48,7%. As variações individuais são de 0,6 ponto percentual, dentro da margem de erro do levantamento.

Os votos válidos excluem os votos brancos e nulos. Esse é o critério utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para definir o resultado das eleições. O segundo turno presidencial está marcado para domingo, 25 de outubro.

O instituto praticamente cravou o resultado do primeiro turno na sua última pesquisa antes de 4 de outubro. Em entrevista à EXAME, Adriano Silvoni afirmou que a situação foi excepcional.

Apesar de o dado chamar a atenção, a intenção das pesquisas eleitorais não é acertar o resultado das urnas, mas sim mostrar a tendência do eleitorado e o retrato do momento em que o levantamento foi realizado.

Flávio amplia diferença em relação à pesquisa anterior

Esta é a terceira rodada da série histórica apresentada pelo Veritá para o segundo turno presidencial. Na primeira pesquisa, Flávio Bolsonaro tinha 51,1% dos votos válidos, contra 48,9% de Lula, uma diferença de 2,2 pontos percentuais.

Na segunda medição, a distância diminuiu para 1,4 ponto percentual, com 50,7% para o senador e 49,3% para o presidente.

Na pesquisa divulgada nesta sexta-feira, Flávio voltou a registrar uma diferença superior a dois pontos percentuais, com 51,3% contra 48,7% de Lula.

Na comparação com a primeira rodada, Flávio passou de 51,1% para 51,3%, uma oscilação de 0,2 ponto percentual. Lula passou de 48,9% para 48,7% no mesmo período.

Considerando a margem de erro geral declarada pelo instituto, de 1 ponto percentual, os intervalos simples de intenção de voto dos dois candidatos não se sobrepõem na rodada atual. O resultado, porém, não representa uma previsão do resultado das urnas.

Pesquisa Veritá: veja os números do segundo turno

Na simulação que considera todos os entrevistados, incluindo votos brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro também aparece numericamente à frente de Lula.

Flávio Bolsonaro (PL): 50,2%

50,2% Lula (PT): 47,5%

47,5% Brancos e nulos: 1,4%

1,4% Não sabem ou não responderam: 0,9%

Nesse cenário, a diferença entre os dois candidatos é de 2,7 pontos percentuais.

Flávio lidera entre homens e evangélicos; Lula tem vantagem entre mulheres

O levantamento também apresenta diferenças na intenção de voto entre grupos do eleitorado. Os dados dos segmentos consideram todos os entrevistados de cada grupo, incluindo votos brancos, nulos e pessoas que não responderam.

Entre os homens, Flávio Bolsonaro registra 57,8% das intenções de voto, contra 40% de Lula. Já entre as mulheres, o presidente aparece com 54,3%, enquanto o senador tem 43,4%.

O maior contraste aparece no recorte religioso: Flávio tem 66,6% das intenções de voto entre evangélicos, enquanto Lula registra 31,4%.

Entre os católicos, o cenário é diferente. Lula aparece com 51,8% das intenções de voto, contra 46,2% de Flávio.

O levantamento também mostra diferenças por faixa de renda. Entre os eleitores com renda familiar inferior a dois salários mínimos, Lula tem 52,2%, contra 44,8% de Flávio.

Já entre aqueles com renda de dois a cinco salários mínimos, Flávio registra 54,3%, enquanto Lula tem 43,8%. Entre os eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, os percentuais são de 53,1% e 45,5%, respectivamente.

As margens de erro dos recortes específicos podem ser superiores à margem geral da pesquisa, dependendo do número de entrevistados em cada grupo.

Maioria dos entrevistados acredita na vitória de Flávio Bolsonaro

A pesquisa também perguntou aos eleitores quem eles acreditam que vencerá a eleição presidencial, independentemente da própria intenção de voto.

Entre os entrevistados que indicaram um vencedor, 53,7% apontaram Flávio Bolsonaro e 46,3% mencionaram Lula.

Considerando todos os participantes, 51,1% acreditam na vitória do senador, enquanto 44% apontam o atual presidente. Outros 4,9% não souberam ou não responderam.

A expectativa de vitória representa a percepção dos entrevistados e não deve ser confundida com a intenção de voto ou com uma previsão do resultado eleitoral.

O instituto também perguntou sobre a intenção de comparecimento às urnas no domingo. Ao todo, 97,1% afirmaram ter certeza de que irão votar, 1,7% disseram que talvez compareçam e 1,2% declararam que não irão votar.

A pesquisa Veritá foi realizada entre os dias 18 e 22 de outubro de 2026, com 15.554 entrevistados em todo o Brasil.

O levantamento tem margem de erro de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

As entrevistas foram realizadas por meio de uma unidade automatizada de respostas, com reconhecimento de voz e transcrição. Segundo o instituto, o plano amostral utiliza dados do TSE, do Censo e das pesquisas domiciliares do IBGE. O relatório informa ainda que 20% das entrevistas foram auditadas.

A pesquisa foi realizada por iniciativa própria do Instituto Veritá e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06070/2026.