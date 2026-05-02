Chuvas em Pernambuco provocam adiamento do jogo da Série D do Campeonato Brasileiro

As fortes chuvas que atingem o Grande Recife e a Zona da Mata, desde sexta-feira, provocaram o adiamento da partida entre Decisão e Treze, válida pela quinta rodada da Série D, que ocorreria neste domingo, no estádio Sesc de Goiânia.

A informação foi confirmada ao site Globo Esporte pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda irá definir uma nova data para o confronto.

Na rodada anterior, o Decisão venceu o Retrô por 3 a 2, também em Goiana, e conquistou sua primeira vitória na competição. Mesmo assim, ocupa a última posição do Grupo A9, com quatro pontos. O Treze lidera a chave, com sete pontos.

Grandes danos

Segundo balanço mais recente da Defesa Civil de Pernambuco, divulgado neste sábado, 1.906 pessoas estão desabrigadas em decorrência das chuvas.

Em Goiana, cidade que receberia a partida, há 146 desabrigados e 994 desalojados. O total de mortes chega a seis, com três registros no Recife, dois em Olinda e um em São Lourenço da Mata.

Em publicação no Instagram, a diretoria do Decisão declarou que "neste cenário delicado, em que muitas famílias enfrentam perdas e dificuldades, entendemos que o futebol deve dar lugar à empatia, ao cuidado e à responsabilidade social", ao justificar o adiamento.