Chapecoense x Atlético-MG: horário e onde assistir hoje

Atlético-MG: equipe vai à Arena Condá em busca da primeira vitória fora de casa (Ricardo Moreira/Getty Images)
Publicado em 2 de abril de 2026 às 05h56.
A Chapecoense recebe o Atlético-MG nesta quinta-feira 2, na Arena Condá, em Chapecó, pela 9ª rodada do Brasileirão 2026.
A Chapecoense ocupa a 15ª colocação, com 7 pontos em 7 jogos, e não vence há cinco partidas consecutivas no Brasileirão. A campanha em casa, porém, é diferente: o time está invicto na Arena Condá, com uma vitória e três empates como mandante.
O técnico Gilmar Dal Pozzo não poderá contar com o lateral Everton, suspenso após expulsão contra o Internacional. Os defensores Maurício Garcia, Robert Santos e Bruno Matias seguem lesionados. O atacante Yannick Bolasie, de 36 anos, é a principal peça de desequilíbrio do time e deve ser titular.
O Galo ocupa a 13ª posição, com 8 pontos em oito rodadas. Apesar de apresentar desempenho razoável em casa, o time de Eduardo Domínguez ainda não somou um ponto sequer como visitante no Brasileirão 2026, acumulando 4 derrotas fora de BH, com apenas 1 gol marcado.
Os desfalques por conta da Data Fifa são significativos: Júnior Alonso, Cissé, Preciado e Alan Minda estão fora. Em compensação, Iván Román e Alan Franco se juntam ao elenco para o duelo. O volante Maycon também é baixa certa, em recuperação de lesão na panturrilha.
Chapecoense x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo Premiere. A bola rola às 19h, na Arena Condá.
Chapecoense ( Técnico: Gilmar Dal Pozzo)
Rafael Santos; Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Doma, Vitor Caetano e Walter Clar; Camilo, Carvalheira e Giovanni Augusto; Bolasie e Ítalo.
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Éverson; Natanael (Vitor Hugo), Iván Román, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco (Igor Gomes), Tomás Pérez, Victor Hugo; Cuello, Hulk e Cassierra.