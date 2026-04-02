Onde assistir aos jogos da NBA desta quinta-feira, 2 de abril

Lakers: equipe enfrenta Thunder se enfrentam na reta final da temporada regular da NBA ( (Tommy Gilligan/USA TODAY Sports/Agência Brasil)
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Publicado em 2 de abril de 2026 às 05h56.
A NBA entra na reta decisiva da temporada regular e a rodada desta quinta-feira traz confrontos de peso. A temporada regular vai até o dia 12 de abril de 2026, e cada jogo pode definir posições cruciais para os playoffs. O destaque fica para OKC Thunder x Los Angeles Lakers e Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers, duelos de times que já estão nos playoffs.
O jogo de destaque da noite, OKC Thunder x Los Angeles Lakers, às 23h30, tem transmissão no Brasil pela League Pass e pela Amazon Prime Video. Os demais confrontos ficam disponíveis no NBA League Pass.
O Oklahoma City Thunder vive fase impressionante: venceu 12 dos últimos 13 jogos e lidera a Conferência Oeste com 78,1% de aproveitamento. Já o Lakers chega embalado, com dez vitórias em 11 partidas recentes, ocupando a terceira posição do Oeste com 64,4% de aproveitamento.
O confronto direto entre os dois times é equilibrado: nos últimos dez encontros, cada equipe venceu cinco vezes. O principal nome do Thunder é Shai Gilgeous-Alexander, com média superior a 31 pontos por jogo nesta temporada, sendo o segundo maior pontuador da liga.