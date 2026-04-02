Onde assistir aos jogos da NBA desta quinta-feira, 2 de abril

A NBA entra na reta decisiva da temporada regular e a rodada desta quinta-feira traz confrontos de peso. A temporada regular vai até o dia 12 de abril de 2026, e cada jogo pode definir posições cruciais para os playoffs. O destaque fica para OKC Thunder x Los Angeles Lakers e Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers, duelos de times que já estão nos playoffs.

Jogos da NBA hoje e onde assistir

20h00 — Charlotte Hornets x Phoenix Suns — League Pass

20h00 — Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves — Amazon Prime Video

23h00 — Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers — League Pass

23h00 — Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans — League Pass

23h30 — Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers — Amazon Prime Video

23h30 — LA Clippers x San Antonio Spurs — League Pass

Quais jogos da NBA passam na TV e no streaming hoje

O jogo de destaque da noite, OKC Thunder x Los Angeles Lakers, às 23h30, tem transmissão no Brasil pela League Pass e pela Amazon Prime Video. Os demais confrontos ficam disponíveis no NBA League Pass.

Amazon Prime Video

20h00 — Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves

23h30 — Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

NBA League Pass

20h00 — Charlotte Hornets x Phoenix Suns

23h00 — Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers

23h00 — Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans

23h30 — LA Clippers x San Antonio Spurs

OKC Thunder x Lakers: o jogo da noite

O Oklahoma City Thunder vive fase impressionante: venceu 12 dos últimos 13 jogos e lidera a Conferência Oeste com 78,1% de aproveitamento. Já o Lakers chega embalado, com dez vitórias em 11 partidas recentes, ocupando a terceira posição do Oeste com 64,4% de aproveitamento.

O confronto direto entre os dois times é equilibrado: nos últimos dez encontros, cada equipe venceu cinco vezes. O principal nome do Thunder é Shai Gilgeous-Alexander, com média superior a 31 pontos por jogo nesta temporada, sendo o segundo maior pontuador da liga.