Cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris: horário, onde assistir e o que esperar

Após duas semanas intensas e emocionantes de competição, os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão chegando ao fim. Atletas de todo o mundo se enfrentaram em busca da glória olímpica, proporcionando momentos inesquecíveis de superação, lágrimas e celebração. Desde recordes mundiais quebrados até histórias inspiradoras de esforço e determinação, esta edição dos Jogos foi marcada por performances excepcionais que ficarão gravadas na memória dos espectadores.

As emoções destas duas semanas transcenderam as arenas esportivas, unindo pessoas de diferentes culturas e nacionalidades em um espírito de solidariedade e competição saudável. Cada pódio contou uma história única, seja de consagração de lendas do esporte ou de revelação de novos talentos que brilharam sob os holofotes de Paris. As ruas da 'Cidade Luz' foram tomadas por torcedores que, ao longo dos dias, celebraram suas vitórias e se solidarizaram nas derrotas, criando uma atmosfera vibrante e contagiante.

Agora, com o encerramento dos Jogos se aproximando, todos os olhos estão voltados para a cerimônia de encerramento, que promete ser tão memorável quanto as competições. Este evento final será a celebração de tudo o que foi conquistado e vivido durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, marcando o fim de uma jornada extraordinária para atletas e fãs de todo o mundo. A cerimônia de encerramento não só fechará os Jogos com chave de ouro, mas também dará o pontapé inicial para a contagem regressiva rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Horário da cerimônia de encerramento

A cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está marcada para o dia 11 de agosto de 2024, um domingo. O evento terá início às 21h00 (horário local), que corresponde a 16h00 (horário de Brasília). Com duração prevista de aproximadamente três horas, a cerimônia promete encantar o público com um espetáculo cultural e artístico que celebrará o encerramento dos Jogos.

Onde assistir à cerimônia de encerramento

Os espectadores terão várias opções para assistir à cerimônia de encerramento da Olimpíada de Paris ao vivo. No Brasil, a Rede Globo fará a transmissão ao vivo na TV aberta, enquanto o canal SporTV oferecerá cobertura completa na TV por assinatura. Além disso, a Globoplay e o GE.com disponibilizarão a transmissão ao vivo para quem preferir assistir online, proporcionando uma experiência acessível em qualquer lugar. A CazéTV também fará a transmissão.

O que esperar da cerimônia de encerramento

A cerimônia de encerramento da Olimpíada de Paris 2024 promete ser um espetáculo inesquecível, sob a direção artística de Thomas Jolly, que também coordenou a cerimônia de abertura. O espetáculo, intitulado "Records", trará uma ampla gama de apresentações, incluindo acrobacias, danças e performances musicais, que celebrarão o espírito olímpico e a diversidade cultural da França.

O evento será realizado no Stade de France, em Saint-Denis, ao norte de Paris. Esse icônico estádio, com capacidade para mais de 80 mil pessoas, será transformado em um grande palco de celebração, com uma área de 2.800 m² dedicada ao evento. A produção contará com a participação de mais de 100 artistas e incluirá elementos visuais impressionantes, como efeitos de iluminação e cenários inovadores, que prometem encantar o público.

Um dos momentos mais aguardados será a passagem da bandeira olímpica para a próxima cidade-sede dos Jogos, Los Angeles, que receberá a Olimpíada de 2028. Além disso, o evento contará com discursos do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) e de autoridades francesas, celebrando o sucesso dos Jogos e homenageando os atletas que fizeram história em Paris.

A cerimônia de encerramento da Olimpíada de Paris 2024 será um evento imperdível, repleto de emoção, cultura e celebração. Sob a direção de Thomas Jolly, e com o icônico Stade de France como cenário, o espetáculo "Records" promete ser um marco na história dos Jogos Olímpicos.