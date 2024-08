Por que a palavra 'Taiwan' está proibida nas olimpíadas?

Nos Jogos Olímpicos em Paris, a estudante taiwanesa Angelina Yang, vivendo na França, decidiu torcer para os atletas de seu país de origem de maneira aparentemente inocente. Ela preparou um cartaz com o contorno da ilha de Taiwan e as palavras "jiayou Taiwan" (Vai, Taiwan) em chinês. No entanto, ao exibir o cartaz no estádio durante uma partida de badminton entre Taiwan e China, Yang foi rapidamente cercada por seguranças, e o cartaz foi retirado à força de suas mãos. As informações são do The Guardian.

O incidente destacou as rígidas regras do Comitê Olímpico Internacional (COI) que, há décadas, obrigam os atletas de Taiwan a competirem sob o nome de "Taipé Chinês", em vez de "Taiwan" ou "República da China". Essa exigência é frequentemente atribuída à pressão do governo chinês, que considera Taiwan parte de seu território. A política de "Uma China" adotada por Pequim leva à tentativa de limitar ao máximo a presença internacional de Taiwan, inclusive em eventos esportivos globais.

A adoção do nome "Taipé Chinês" remonta ao período em que Taiwan era governada por um regime autoritário que também reivindicava representar oficialmente toda a China. Em 1976, o COI ofereceu a opção de competir como "Equipe Taiwan", mas a proposta foi rejeitada pelos líderes taiwaneses da época. Atualmente, grande parte da população da ilha se identifica principalmente como taiwanesa, mas o retorno ao nome "Equipe Taiwan" não é mais uma alternativa viável devido ao contexto político.

Bandeira proibida

Taiwan é uma das três equipes cujas bandeiras são proibidas nos Jogos Olímpicos, ao lado de Rússia e Bielorrússia, que foram banidas como punição pela invasão da Ucrânia por Moscou. No entanto, diferentemente dos outros casos, a restrição à bandeira de Taiwan não está ligada a sanções, mas sim à pressão diplomática de Pequim. Políticos dos Estados Unidos já criticaram a postura do COI, apontando que outros territórios, como Bermudas (do Reino Unido) e Porto Rico (dos Estados Unidos), podem competir sob seus próprios nomes.

O incidente envolvendo Yang foi apenas um entre vários que ocorreram durante os Jogos de Paris, gerando indignação entre os taiwaneses. Torcedores tentaram ser criativos na forma de apoiar sua equipe, utilizando referências culturais e gastronômicas para contornar as proibições, mas até mesmo esses gestos foram reprimidos pela segurança do evento.

No final das contas, a delegação de Taiwan, competindo como "Taipé Chinês", conquistou novamente a medalha de ouro na dupla masculina de badminton, repetindo o feito alcançado nos Jogos de Tóquio em 2020. No entanto, o momento de celebração foi marcado por um sentimento de tristeza, ao ver a bandeira aprovada pelo COI sendo erguida e um hino modificado sendo tocado em vez do hino nacional de Taiwan.

Para muitos taiwaneses, a disputa não é apenas uma questão de nomenclatura, mas de identidade nacional e reconhecimento internacional. A esperança de que um dia possam competir sob o nome que melhor os representa continua viva, apesar das pressões políticas que ainda prevalecem no cenário global.