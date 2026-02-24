CBF encaminha renovação de Ancelotti até 2030: 'um ano é muito pouco'

O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou nesta terça-feira, 24, que o novo contrato do técnico Carlo Ancelotti com a seleção brasileira está passando “por ajustes burocráticos e jurídicos” antes de ser formalizado. O acordo prevê a permanência do treinador até a Copa do Mundo de 2030.

A declaração foi feita a jornalistas na sede da entidade, no Rio de Janeiro, após encontro com Javier Tebas, presidente da La Liga.

Renovação mira ciclo até 2030

Segundo Xaud, a decisão de estender o vínculo tem como objetivo dar continuidade ao trabalho do técnico italiano. As conversas para a renovação começaram em outubro e avançaram na reta final do ano, com o aval de Ancelotti para os termos apresentados pela Confederação Brasileira de Futebol.

“O que nós queremos, é o que eu sempre falo: nada de imediato, mas, sim, um trabalho de uma construção, A gente acredita que um ano é muito pouco para desenvolver um trabalho que deixe frutos e resultados”, disse o presidente.

Ele também ressaltou a confiança da diretoria no trabalho do treinador. “Nós temos a melhor matéria prima do mundo em relação ao técnico, temos que aproveitar isso, esse tempo dele aqui no Brasil junto à seleção brasileira. Eu acredito muito no trabalho que ele vem fazendo na seleção brasileira. Por confiar nisso, a gente iniciou essa conversa de renovação”, completou.

Salário e bônus por conquistas

Ancelotti já tem o maior salário entre técnicos de seleções no mundo, com cerca de 10 milhões de euros por ano (R$ 63,4 milhões). A extensão do contrato deve manter condições semelhantes, com ajustes nas bonificações por títulos.

O acordo atual prevê um bônus de 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões) caso o Brasil conquiste o hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026.