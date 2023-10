Copa do Mundo de 2030 será disputada em diferentes países do mundo; veja quais

A Copa do Mundo de 2030 vai ser diferente, a começar pelo local: se as edições anteriores eram disputadas em somente um país, em sete anos, o mundial será disputado em três continentes diferentes. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira, 4, pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e oficializada pelo conselho da Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa).

A mudança vem em comemoração ao centenário da Copa do Mundo, que teve sua primeira edição em Montevidéu, no Uruguai. Em homenagem à história, os primeiros jogos serão disputados na América do Sul e depois seguem para países da Europa e África.

"Acreditamos no grande. O Mundial centenário de 2030 começa onde tudo se iniciou. Uruguai, Argentina e Paraguai serão sede das primeiras partidas da Copa do Mundo", diz a publicação de Alejandro Domínguez.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario 🏆 — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

Embora a Copa circule por três continentes em 2030, o conselho da Fifa destacou que os principais países que sediarão o mundial serão Portugal, Espanha e Marrocos. Mas a escolha de expandir o mundial ao longo do globo foi, segundo Gianni Infantino, presidente da federação de futebol, "uma grande mensagem de paz, tolerância e inclusão".

"O primeiro destes três jogos, claro, será disputado no estádio onde tudo começou. No mítico Estádio Centenário, precisamente para celebrar os 100 anos da Copa do Mundo ", destacou o presidente em nota oficial.

Em coletiva de imprensa, Domínguez também afirmou que a Fifa ainda trará mais informações sobre os jogos da Copa na América do Sul. "A Fifa vai dar mais detalhes como será na Argentina e no Paraguai. A decisão está tomada, mas a Fifa tem de tomar as medidas para que as cidades e os países tenham condições de receber as partidas do mundial".

Onde vai ser a Copa de 2030?

As principais sedes serão Espanha, Portugal e Marrocos, mas também haverá jogos na América do Sul, em países como Uruguai, Argentina e Paraguai.

De acordo com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, o Chile também estaria contemplado, mas por uma decisão da Fifa, foi deixado de lado neste primeiro momento. "A ideia inicial era ter apenas dois países, Argentina e Uruguai, depois nós agregamos o Paraguai e mais tarde o Chile. A decisão da Fifa, não da Conmebol, foi fazer em três países. Mas vamos trabalhar para que de alguma maneira o Chile seja contemplado", explicou ele em coletiva de imprensa.

Como será o formato da Copa do Mundo 2030?

Neste novo formato, a competição será divida em 12 grupos com quatro seleções cada um. Avançam os dois melhores colocados do grupo e os oito terceiros melhores. A partir daí, as 32 seleções classificadas se enfrentam em mata-mata até a final.

A mudança já acontece na Copa do Mundo de 2026, disputada por 48 seleções, com 104 partidas. Os seleções dos países que sediarão o mundial já estão confirmadas.

Em 2034, a Copa será na Ásia e Oceania

Na reunião em que foi confirmada a sede da Copa de 2030, a Fifa também afirmou que o mundial de 2034 deverá ser disputado na Ásia e/ou na Oceania. A Arábia Saudita é uma das maiores apostas para sediar o campeonato nesta data.