Oitavas da Copa do Brasil 2024: veja data, horário e onde assistir ao sorteio

Após a final da Eurocopa e da Copa América, os apaixonados por futebol vão direcionar suas atenções para as disputas da Copa do Brasil.

O sorteio das oitavas de final do torneio estava marcado para esta terça-feira, 16. No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um comunicado informando a mudança da data do precedimento, que agora acontecerá nesta quinta-feira, 18, às 14h, O evento será realizado na sede organização, no Rio de Janeiro.

Como vai funcionar?

As 16 equipes garantidas na próxima fase foram definidas no último domingo, após a classificação do Grêmio, que venceu o Operário-PR por 3 a 1, além das classificações de Juventude e Athletico-PR, que entraram em campo no último sábado contra Internacional e Ypiranga, respectivamente.

Para definir os oito confrontos, não haverá divisão por potes, permitindo que qualquer um dos 16 times classificados possa se enfrentar. O sorteio dos mandos de campo também seguirá esse formato.

Os times classificados para as oitavas de finais da Copa do Brasil são: Bahia, CRB, São Paulo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Corinthians, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, Atlético-MG, Goiás, Atlético-GO, Juventude, Grêmio e Athletico-PR.

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil estão programados para ocorrer nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto.

Onde assistir ao sorteio?

O sorteio será realizado no auditório da CBF às 14h e terá transmissão no Youtube da CBF TV.