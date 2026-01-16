Invest

Petrobras produz 2,4 milhões de barris de petróleo por dia em 2025

Número é 11% maior que a produção de 2024 e ficou acima da meta

Petrobras: produção superou o previsto com folga (Agência Petrobras/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 08h17.

A Petrobras (PETR4) encerrou 2025 com produção de 2,4 milhões de barris de petróleo por dia (bpd), número que ultrapassa em 0,5 ponto percentual o teto da meta anual definida em seu Plano de Negócios 2025-2029. O dado representa um crescimento de 11% em relação à produção registrada em 2024.

A estatal divulgou os resultados nesta quinta-feira, 16, em comunicado ao mercado. Segundo a companhia, a produção total de óleo e gás natural alcançou 2,99 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) no ano passado — também acima da meta, superando em 2,8 pontos percentuais o limite superior da faixa esperada.

A alta na produção total de petróleo e gás em 2025 também foi de 11% frente a 2024, repetindo o desempenho visto apenas na produção de óleo.

Vale versus Petrobras: qual gigante da bolsa se saiu melhor em 2025

O Plano de Negócios da empresa previa uma faixa de variação positiva de até 4% para os indicadores de produção, considerando oscilações operacionais. Os resultados superam esse intervalo, sinalizando uma performance acima do previsto.

A Petrobras deve divulgar os dados financeiros consolidados do quarto trimestre e do ano completo nas próximas semanas, o que permitirá avaliar o impacto direto do aumento de produção na receita e no lucro da companhia.

