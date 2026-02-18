Esporte

Botafogo x Nacional de Potosí: onde assistir e qual o horário do jogo pela Libertadores

Time carioca enfrenta boliviano em partida disputada em altitude após uma sequência de derrotas

Botafogo: time carioca não contará com a presença de Danilo na escalação do jogo desta quarta-feira, 18 (Wagner Meier/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11h11.

O Botafogo inicia sob pressão sua caminhada na CONMEBOL Libertadores 2026 nesta quarta-feira, 18.

Após cinco derrotas seguidas e a eliminação em casa no Campeonato Carioca para o Flamengo, o time comandado por Martín Anselmi tenta reagir diante do boliviano Nacional de Potosí, no jogo de ida da segunda fase preliminar do torneio continental.

Que horas ocorre o jogo?

A partida acontece nesta quarta-feira, 18, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, na Bolívia.

Onde posso assistir ao jogo?

O confronto terá transmissão da ESPN (TV fechada) no plano premium do streaming Disney+.

Partida em altitude

O duelo será disputado no Estádio Víctor Agustín Ugarte, na cidade boliviana de Potosí, a 4.067 metros acima do nível do mar — uma das altitudes mais elevadas do mundo.

A altitude, inclusive, é vista como um dos principais obstáculos para o clube carioca. Não à toa, o Botafogo enviou parte do elenco à Bolívia uma semana antes da partida, buscando melhor aclimatação.

O Nacional aposta justamente no estádio lotado e nas condições geográficas para tentar construir vantagem antes do confronto de volta, no Rio de Janeiro.

Botafogo chega desfalcado ao jogo

O time brasileiro chega desfalcado de nomes importantes.

O volante Danilo e o atacante Arthur Cabral não viajaram, além de outros jogadores lesionados: Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Marçal, Mateo Ponte e Santi Rodríguez.

Já o Nacional de Potosí, que ainda vive início de temporada e disputou apenas amistosos em 2026 — com duas derrotas para o rival Real Potosí —, não tem desfalques confirmados.

Pelo lado boliviano, a provável escalação é: Galindo; Baldomar, Restrepo, Amarilla, Demiquel e Torrico; Guerra, Arce, Azogue e Rojas; Álvarez. Técnico: Leonardo Equez.

O Botafogo deve ir a campo com: Léo Linck (ou Neto); Barboza, Newton e Bastos; Vitinho, Arthur Novaes, Wallace Davi e Alex Telles; Montoro, Matheus Martins e Artur. Técnico: Martín Anselmi.

A arbitragem será comandada por Augusto Aragón (EQU), auxiliado por Ricardo Baren (EQU) e Dennys Guerrero (EQU). O VAR ficará a cargo de Gabriel González (EQU).

Libertadores

O duelo é válido pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da CONMEBOL Libertadores 2026.

O vencedor do confronto avança na disputa por uma vaga na fase de grupos do principal torneio de clubes da América do Sul.

Em meio à crise recente, o Botafogo tenta usar a competição continental como ponto de virada na temporada, enquanto o Nacional de Potosí sonha com uma classificação considerada improvável e aposta na força da altitude para surpreender.

Confira a tabela de classificados da competição

Para a edição 2026 da Libertadores, os times foram divididos em oito grupos. Confira as pontuações abaixo.

Grupo A

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
Estudiantes de La Plata6402115+612
Botafogo640285+312
Universidad de Chile631286+210
Carabobo6015213-111

Grupo B

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
River Plate6330137+612
Universitario62224408
Independiente del Valle6222811-38
Barcelona SC611447-34

Grupo C

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
Liga de Quito632184+411
Flamengo632163+311
Central Córdoba (Santiago del Estero)632177011
Deportivo Táchira6006411-70

Grupo D

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
São Paulo6420104+614
Libertad623165+19
Alianza Lima6123711-45
Talleres (Córdoba)611458-34

Grupo E

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
Racing Club6411143+1113
Fortaleza622285+38
Bucaramanga6132610-46
Colo Colo6123515-105

Grupo F

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
Internacional6321128+411
Atlético Nacional630376+19
Bahia621357-27
Nacional6213710-37

Grupo G

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
Palmeiras6600174+1318
Cerro Porteño6213711-47
Bolívar62041211+16
Sporting Cristal6114616-104

Grupo H

ClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
Vélez Sarsfield6321114+711
Peñarol632194+511
San Antonio Bulo Bulo6204515-106
Club Olimpia6123911-25
