Botafogo x Nacional de Potosí: onde assistir e qual o horário do jogo pela Libertadores

Botafogo: time carioca não contará com a presença de Danilo na escalação do jogo desta quarta-feira, 18 (Wagner Meier/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11h11.
O Botafogo inicia sob pressão sua caminhada na CONMEBOL Libertadores 2026 nesta quarta-feira, 18.
Após cinco derrotas seguidas e a eliminação em casa no Campeonato Carioca para o Flamengo, o time comandado por Martín Anselmi tenta reagir diante do boliviano Nacional de Potosí, no jogo de ida da segunda fase preliminar do torneio continental.
A partida acontece nesta quarta-feira, 18, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, na Bolívia.
O confronto terá transmissão da ESPN (TV fechada) no plano premium do streaming Disney+.
O duelo será disputado no Estádio Víctor Agustín Ugarte, na cidade boliviana de Potosí, a 4.067 metros acima do nível do mar — uma das altitudes mais elevadas do mundo.
A altitude, inclusive, é vista como um dos principais obstáculos para o clube carioca. Não à toa, o Botafogo enviou parte do elenco à Bolívia uma semana antes da partida, buscando melhor aclimatação.
O Nacional aposta justamente no estádio lotado e nas condições geográficas para tentar construir vantagem antes do confronto de volta, no Rio de Janeiro.
O time brasileiro chega desfalcado de nomes importantes.
O volante Danilo e o atacante Arthur Cabral não viajaram, além de outros jogadores lesionados: Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Marçal, Mateo Ponte e Santi Rodríguez.
Já o Nacional de Potosí, que ainda vive início de temporada e disputou apenas amistosos em 2026 — com duas derrotas para o rival Real Potosí —, não tem desfalques confirmados.
Pelo lado boliviano, a provável escalação é: Galindo; Baldomar, Restrepo, Amarilla, Demiquel e Torrico; Guerra, Arce, Azogue e Rojas; Álvarez. Técnico: Leonardo Equez.
O Botafogo deve ir a campo com: Léo Linck (ou Neto); Barboza, Newton e Bastos; Vitinho, Arthur Novaes, Wallace Davi e Alex Telles; Montoro, Matheus Martins e Artur. Técnico: Martín Anselmi.
A arbitragem será comandada por Augusto Aragón (EQU), auxiliado por Ricardo Baren (EQU) e Dennys Guerrero (EQU). O VAR ficará a cargo de Gabriel González (EQU).
O duelo é válido pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da CONMEBOL Libertadores 2026.
O vencedor do confronto avança na disputa por uma vaga na fase de grupos do principal torneio de clubes da América do Sul.
Em meio à crise recente, o Botafogo tenta usar a competição continental como ponto de virada na temporada, enquanto o Nacional de Potosí sonha com uma classificação considerada improvável e aposta na força da altitude para surpreender.
Para a edição 2026 da Libertadores, os times foram divididos em oito grupos. Confira as pontuações abaixo.
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|Estudiantes de La Plata
|6
|4
|0
|2
|11
|5
|+6
|12
|Botafogo
|6
|4
|0
|2
|8
|5
|+3
|12
|Universidad de Chile
|6
|3
|1
|2
|8
|6
|+2
|10
|Carabobo
|6
|0
|1
|5
|2
|13
|-11
|1
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|River Plate
|6
|3
|3
|0
|13
|7
|+6
|12
|Universitario
|6
|2
|2
|2
|4
|4
|0
|8
|Independiente del Valle
|6
|2
|2
|2
|8
|11
|-3
|8
|Barcelona SC
|6
|1
|1
|4
|4
|7
|-3
|4
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|Liga de Quito
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|+4
|11
|Flamengo
|6
|3
|2
|1
|6
|3
|+3
|11
|Central Córdoba (Santiago del Estero)
|6
|3
|2
|1
|7
|7
|0
|11
|Deportivo Táchira
|6
|0
|0
|6
|4
|11
|-7
|0
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|São Paulo
|6
|4
|2
|0
|10
|4
|+6
|14
|Libertad
|6
|2
|3
|1
|6
|5
|+1
|9
|Alianza Lima
|6
|1
|2
|3
|7
|11
|-4
|5
|Talleres (Córdoba)
|6
|1
|1
|4
|5
|8
|-3
|4
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|Racing Club
|6
|4
|1
|1
|14
|3
|+11
|13
|Fortaleza
|6
|2
|2
|2
|8
|5
|+3
|8
|Bucaramanga
|6
|1
|3
|2
|6
|10
|-4
|6
|Colo Colo
|6
|1
|2
|3
|5
|15
|-10
|5
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|Internacional
|6
|3
|2
|1
|12
|8
|+4
|11
|Atlético Nacional
|6
|3
|0
|3
|7
|6
|+1
|9
|Bahia
|6
|2
|1
|3
|5
|7
|-2
|7
|Nacional
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|7
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|Palmeiras
|6
|6
|0
|0
|17
|4
|+13
|18
|Cerro Porteño
|6
|2
|1
|3
|7
|11
|-4
|7
|Bolívar
|6
|2
|0
|4
|12
|11
|+1
|6
|Sporting Cristal
|6
|1
|1
|4
|6
|16
|-10
|4
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|Vélez Sarsfield
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|+7
|11
|Peñarol
|6
|3
|2
|1
|9
|4
|+5
|11
|San Antonio Bulo Bulo
|6
|2
|0
|4
|5
|15
|-10
|6
|Club Olimpia
|6
|1
|2
|3
|9
|11
|-2
|5