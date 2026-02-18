Botafogo x Nacional de Potosí: onde assistir e qual o horário do jogo pela Libertadores

O Botafogo inicia sob pressão sua caminhada na CONMEBOL Libertadores 2026 nesta quarta-feira, 18.

Após cinco derrotas seguidas e a eliminação em casa no Campeonato Carioca para o Flamengo, o time comandado por Martín Anselmi tenta reagir diante do boliviano Nacional de Potosí, no jogo de ida da segunda fase preliminar do torneio continental.

Que horas ocorre o jogo?

A partida acontece nesta quarta-feira, 18, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, na Bolívia.

Onde posso assistir ao jogo?

O confronto terá transmissão da ESPN (TV fechada) no plano premium do streaming Disney+.

Partida em altitude

O duelo será disputado no Estádio Víctor Agustín Ugarte, na cidade boliviana de Potosí, a 4.067 metros acima do nível do mar — uma das altitudes mais elevadas do mundo.

A altitude, inclusive, é vista como um dos principais obstáculos para o clube carioca. Não à toa, o Botafogo enviou parte do elenco à Bolívia uma semana antes da partida, buscando melhor aclimatação.

O Nacional aposta justamente no estádio lotado e nas condições geográficas para tentar construir vantagem antes do confronto de volta, no Rio de Janeiro.

Botafogo chega desfalcado ao jogo

O time brasileiro chega desfalcado de nomes importantes.

O volante Danilo e o atacante Arthur Cabral não viajaram, além de outros jogadores lesionados: Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Marçal, Mateo Ponte e Santi Rodríguez.

Já o Nacional de Potosí, que ainda vive início de temporada e disputou apenas amistosos em 2026 — com duas derrotas para o rival Real Potosí —, não tem desfalques confirmados.

Pelo lado boliviano, a provável escalação é: Galindo; Baldomar, Restrepo, Amarilla, Demiquel e Torrico; Guerra, Arce, Azogue e Rojas; Álvarez. Técnico: Leonardo Equez.

O Botafogo deve ir a campo com: Léo Linck (ou Neto); Barboza, Newton e Bastos; Vitinho, Arthur Novaes, Wallace Davi e Alex Telles; Montoro, Matheus Martins e Artur. Técnico: Martín Anselmi.

A arbitragem será comandada por Augusto Aragón (EQU), auxiliado por Ricardo Baren (EQU) e Dennys Guerrero (EQU). O VAR ficará a cargo de Gabriel González (EQU).

Libertadores

O duelo é válido pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da CONMEBOL Libertadores 2026.

O vencedor do confronto avança na disputa por uma vaga na fase de grupos do principal torneio de clubes da América do Sul.

Em meio à crise recente, o Botafogo tenta usar a competição continental como ponto de virada na temporada, enquanto o Nacional de Potosí sonha com uma classificação considerada improvável e aposta na força da altitude para surpreender.

Confira a tabela de classificados da competição

Para a edição 2026 da Libertadores, os times foram divididos em oito grupos. Confira as pontuações abaixo.

Grupo A

Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Pontos Estudiantes de La Plata 6 4 0 2 11 5 +6 12 Botafogo 6 4 0 2 8 5 +3 12 Universidad de Chile 6 3 1 2 8 6 +2 10 Carabobo 6 0 1 5 2 13 -11 1

Grupo B

Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Pontos River Plate 6 3 3 0 13 7 +6 12 Universitario 6 2 2 2 4 4 0 8 Independiente del Valle 6 2 2 2 8 11 -3 8 Barcelona SC 6 1 1 4 4 7 -3 4

Grupo C

Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Pontos Liga de Quito 6 3 2 1 8 4 +4 11 Flamengo 6 3 2 1 6 3 +3 11 Central Córdoba (Santiago del Estero) 6 3 2 1 7 7 0 11 Deportivo Táchira 6 0 0 6 4 11 -7 0

Grupo D

Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Pontos São Paulo 6 4 2 0 10 4 +6 14 Libertad 6 2 3 1 6 5 +1 9 Alianza Lima 6 1 2 3 7 11 -4 5 Talleres (Córdoba) 6 1 1 4 5 8 -3 4

Grupo E

Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Pontos Racing Club 6 4 1 1 14 3 +11 13 Fortaleza 6 2 2 2 8 5 +3 8 Bucaramanga 6 1 3 2 6 10 -4 6 Colo Colo 6 1 2 3 5 15 -10 5

Grupo F

Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Pontos Internacional 6 3 2 1 12 8 +4 11 Atlético Nacional 6 3 0 3 7 6 +1 9 Bahia 6 2 1 3 5 7 -2 7 Nacional 6 2 1 3 7 10 -3 7

Grupo G

Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Pontos Palmeiras 6 6 0 0 17 4 +13 18 Cerro Porteño 6 2 1 3 7 11 -4 7 Bolívar 6 2 0 4 12 11 +1 6 Sporting Cristal 6 1 1 4 6 16 -10 4

Grupo H