CBF convoca reunião com clubes para debater críticas à arbitragem e ao VAR

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convocou uma reunião emergencial com dirigentes dos 40 clubes que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro para discutir as crescentes reclamações sobre a arbitragem, especialmente em relação ao uso do árbitro assistente de vídeo (VAR). A reunião acontecerá na próxima sexta-feira, dia 23, às 16h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e contará com a presença do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, além de outros membros da comissão de arbitragem. As informações são a CNN.

No documento enviado aos clubes, a CBF reconhece o aumento das críticas ao desempenho dos árbitros de campo e do VAR, considerando algumas dessas reclamações como pertinentes. A convocação do encontro ocorre em um momento de grande pressão por parte dos clubes, que têm manifestado publicamente sua insatisfação com o que consideram erros graves de arbitragem que impactam diretamente o resultado das partidas.

A CBF pretende utilizar a reunião para pedir uma trégua nas reclamações públicas e estabelecer um canal de comunicação direto entre os clubes e a comissão de arbitragem. Esse canal servirá para esclarecer dúvidas sobre lances polêmicos ocorridos em cada rodada das duas principais divisões do futebol brasileiro. A expectativa é que, com essa medida, haja uma redução na quantidade de críticas públicas e uma melhora na compreensão das regras, especialmente dos protocolos relacionados ao VAR.

Dentro da confederação, há uma percepção de que muitas das críticas são exageradas e que, em alguns casos, falta conhecimento por parte dos clubes sobre as regras e o funcionamento do VAR. A CBF espera que o encontro sirva para alinhar expectativas e diminuir o clima de tensão que tem marcado o relacionamento entre os clubes e a arbitragem nas últimas rodadas.

Convocação da Seleção

A reunião ocorrerá no mesmo dia em que a CBF anunciará a convocação da Seleção Brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A convocação será divulgada mais cedo, no início da tarde de sexta-feira, também na sede da confederação. A Seleção enfrentará o Equador no dia 6 de setembro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e o Paraguai no dia 10 de setembro, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.