Olimpíada corporativa retorna a São Paulo em setembro com o dobro de empresas inscritas

Existem diversas maneiras de competir. Poucas semanas atrás, com os Jogos Olímpicos de Paris, mais de 10 mil atletas de cerca de 206 países competiram por suas nações em 32 esportes diferentes e levaram suas conquistas de volta para casa. Em São Paulo, entre os dias 5 e 8 de setembro, acontece outra olimpíada que tem seu universo à parte. No lugar das nações, quem compete são as empresas.

O Corporate Games é considerado como a maior olimpíada corporativa e de Team Building de todo o mundo e já está na sua 33ª edição. O evento, que chega ao Brasil pela eCORPHUB, terá neste ano a segunda edição no Brasil, na capital paulista, e promete ter ainda mais adesão que a primeira, de 2023.

Assim como nas Olimpíadas, o evento conta com cerimônia de abertura e cerimônia de encerramento, momentos para premiar os participantes e entrega de medalhas. No ano passado, a São Paulo Corporate Games contou com a participação de 23 empresas, entre elas Alelo, Bradesco, BNP Paribas, iFood, MAC Construtora, Mercado Livre e Volkswagen. Foram ao todo 11 modalidades esportivas e mais de 1350 participantes.

“O evento segue todos os protocolos de uma olimpíada convencional. No primeiro dia o atleta precisa se credenciar, ele vai até o centro de credenciamento para receber seu crachá de atleta com as modalidades nos quais ele competirá e os kits todos necessários”, disse Davis Tenorio, fundador na eCorp HUB e especialista em Marketing Esportivo em entrevista à EXAME. “No dia 5 de setembro, às 19h, acontece a cerimônia de abertura. As empresas são chamadas por ordem alfabética e passam com suas bandeiras e cria-se um clima muito gostoso. É possível levar a família para acompanhar os jogos, tudo para fomentar uma sensação forte de pertencimento”.

1 /5 Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024 (Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024)

2 /5 Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel (Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel)

3 /5 A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024. (A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024.)

4 /5 O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França (O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França)

5/5 A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias (A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias)

Adesão no Brasil

O Corporate Games foi criado em 1988 e, desde então, tem promovido um momento competitivo e de interação entre empresas e funcionários por meio do esporte. Até o momento, o evento já passou por 101 cidades, 38 países e cinco continentes. Nas modalidades oferecidas é possível competir independente do cargo — de CEO a estagiário.

“Nesse segundo ano que trouxemos o Corporate Games para o Brasil, já dobramos o número de empresas e de participantes em relação ao que tivemos na última edição. No primeiro ano foi uma quebra de paradigmas muito grande, porque não havia muito essa cultura de olimpíada corporativa unificada no Brasil”, complementa Tenorio. “Independente do tamanho da empresa — pode ser grande, média, pequena ou até micro —, quem decide a participação é o CEO. O Corporate Games é aberto a todos e se tornou um espaço muito promissor para conhecer as pessoas”.

Vale dizer que a competição, apesar de ser amigável, é levada a sério pelas companhias inscritas: para cada modalidade há um número limitado de vagas e decidir quem irá ocupá-las pode ser um processo interno mais acirrado. “Tem empresa que faz processo seletivo para ir à olimpíada corporativa. Campeonatos internos para selecionar quem são os funcionários que ficam no time titular, quem fica no banco de reserva e tudo mais, é levado muito a sério”, acrescenta Tenório.

Medalha de ouro, prata e bronze

Em uma competição acirrada entre diversas companhias de diferentes tamanhos, a São Paulo Corporate Games segue o mesmo padrão de premiação que as Olimpíadas: equipes vencedores sobem ao pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar, com medalhas de ouro, prata e bronze. O mesmo vale para atletas solo, que vem representando alguma empresa.

“Se algum atleta receber uma medalha, além da que ele leva para casa, a empresa para quem ele representa também recebe um troféu. É uma forma de celebrar a vitória tanto do colaborador quanto do atleta”, ressalta Tenorio. “Como nas Olimpíadas, as empresas que saírem como campeãs são também premiadas em primeiro, segundo e terceiro lugares”.

Além das medalhas para os vencedores, o evento também premia a empresa que mais inscrever colaboradores para os jogos e a que tiver a torcida mais animada. Todos os atletas inscritos também recebem uma medalha de participação ao final da olimpíada.

O São Paulo Corporate Games acontece na capital paulista entre os dias 5 e 8 de setembro. As inscrições já estão fechadas e são esperadas mais de 48 empresas em 2024. Os jogos serão disputados no Centro Paralímpico Brasileiro, na Arena T.O., Fazenda da Grama, Playball. Speedland Kart Cente e LifePong.