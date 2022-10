Capitã do Barcelona, Alexia Putellas é bicampeã da Bola de Ouro feminina

Pelo segundo ano consecutivo, Alexia Putellas conquistou a Bola de Ouro feminina. Aos 28 anos, a capitã do Barcelona e da seleção espanhola é a única jogadora que conta com dois troféus do prêmio francês criado em 2018.

A segunda e terceira colocação ficaram com as atacantes Beth Mead, do Arsenal e da seleção inglesa, e Sam Kerr, do Chelsea e da seleção australiana.

Em seu discurso na cerimônia, a jogadora agradeceu às suas companheiras de campo. "Há um ano, quando conseguimos o primeiro prêmio, me propus a melhorar para estar a serviço da equipe. E ter essa recompensa é algo que me orgulha muito. Sem minhas companheiras, isso não seria possível".

Afastada dos campos desde junho, por um rompimento no ligamento no joelho, Putellas marcou 34 gols e deu 21 assistências em 43 jogos na temporada. Na Champions League, a jogadora marcou 11 gols e também foi eleita a melhor jogadora.

Os prêmios da atleta também se estendem para os jogos virtuais. A jogadora foi eleita a melhor no FIFA 23, segundo classificação da EA Sports. Com 92 pontos, a espanhola lidera o ranking entre as categorias masculina e feminina.

Confira o ranking feminino da Bola de Ouro 2022:

Alexia Putellas Beth Mead Sam Kerr Lena Oberdorf Aitana Bonmati Alexandra Popp Ada Hegerberg Wendie Renard Catarina Macario Lucy Bronze

LEIA TAMBÉM

Benzema supera Mané e leva Bola de Ouro pela primeira vez; Vini Jr é 8º