Benzema supera Mané e leva Bola de Ouro pela primeira vez; Vini Jr é 8º

Benzema foi eleito pela France Football como o melhor jogador do mundo em 2022. O jogador conquistou sua primeira Bola de Ouro na carreira, nesta segunda-feira, 17.

Favorito para este ano, o francês venceu as últimas edições de La Liga e da Champions League com o Real Madrid. Vinícius Jr foi o único brasileiro entre os dez primeiros, ficando na oitava posição.

Os volantes Casemiro e Fabinho figuraram entre os 30 primeiros.

Veja os ganhadores do prêmio Bola de Ouro 2022:

Bola de Ouro masculina: Karim Benzema (Real Madrid, atacante)

Bola de Ouro feminina: Alexia Putellas (Barcelona, meia)

Troféu Yashin: Courtois (Real Madrid, goleiro)

Troféu Kopa: Gavi (Barcelona, meia)

Troféu Kopa: Gavi (Barcelona, meia)

Troféu Gerd Müller: Lewandowski (Barcelona, atacante)

Troféu Gerd Müller: Lewandowski (Barcelona, atacante)

Confira o ranking completo

1 - Karim Benzema (Real Madrid, atacante)

2 - Sadio Mané (Bayern de Munique, atacante)

3 - Kevin De Bruyne (Manchester City, meia)

4 - Lewandowski (Barcelona, atacante)

5 - Mohamed Salah (Liverpool, atacante)

6 - Kylian Mbappé (PSG, atacante)

7 - Thibaut Courtois (Real Madrid, goleiro)

8 - Vinícius Jr. (Real Madrid, atacante)

9 - Luka Modric´ (Real Madrid, meia)

10 - Haaland (Manchester City, atacante)

11 - Heung-Min Son (Tottenham, atacante)

12 - Riyad Mahrez (Manchester City, meia)

13 - Sébastien Haller (Borussia Dortmund, atacante)

14 - Fabinho (Liverpool, volante)

15 - Rafael Leão (Milan, atacante)

16 - Virgil van Dijk (Liverpool, zagueiro)

17 - Casemiro (BRA, Real Madrid, volante)

18 - Dusan Vlahovic (Juventus, atacante)

19 - Luis Díaz (Liverpool, atacante)

20 - Cristiano Ronaldo (Manchester United, atacante)

21 - Harry Kane (Tottenham, atacante)

22 - Bernardo Silva (Manchester City, meia)

23 - Phil Foden (Manchester City, atacante)

24 - Trent Alexander-Arnold (Liverpool, lateral-direito)

25 - Antonio Rüdiger (Real Madrid, zagueiro)

26 - Christopher Nkunku (RB Leipzig, atacante)

27 - Darwin Núñez (Liverpool, atacante)

28 - João Cancelo (Manchester City, lateral)

29 - Joshua Kimmich (Bayern de Munique, volante)

30 - Mike Maignan (Milan, goleiro)

Messi e Cristiano Ronaldo, os maiores vencedores

O argentino Lionel Messi foi o grande vencedor até hoje da Bola de Ouro, com sete conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021). Quatro desses títulos aconteceram com a premiação unificada com a Fifa. Com as premiações separadas, ele venceu o Fifa The Best em 2009 e 2019.

Este ano Messi nem sequer esteve entre os 30 pré-selecionados pela France Football, algo que não acontecia desde 2004. Cristiano Ronaldo, seu principal rival nos últimos anos, venceu a Bola de Ouro em cinco ocasiões (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). Este ano Cristiano Ronaldo está entre os pré-selecionados, mas sem chance de vencer.

O croata Luka Modric foi o único jogador a interromper a supremacia de Messi e Cristiano Ronaldo desde 2008. O atacante do Real Madrid ganhou em 2018.

