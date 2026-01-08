Brasiliense x Fluminense: onde assistir e horário pela Copinha

O Brasiliense e o Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 8, às 16h30, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), pela segunda rodada do Grupo 25 da Copinha 2024. A partida terá transmissão ao vivo na Record News e Xsports.

O confronto é direto pela liderança da chave, já que ambas as equipes venceram na estreia e somam três pontos. O Tricolor carioca bateu o Água Santa por 2 a 0, enquanto o Brasiliense superou o Sfera-SP por 1 a 0. Uma nova vitória pode deixar o Fluminense muito próximo da classificação para o mata-mata, dependendo do resultado do outro jogo do grupo.

Provável escalação do Brasiliense: Felipe Mambaí; Raphinha, Carmino, Shinaider e Hugo; Deyverson, Landim e Thiago Pereira; Matheus Félix, João Víctor e Eric. Técnico: Isaque Pereira

Provável escalação do Fluminense: Gustavo Felix; Vagno, Gorgulho, Pedro Costa e Kaio Borges; Fabinho, Gabriel Renan e Oliver; Palacios, Kelwin e Isack Gabriel. Técnico: Felipe Canavan

Onde assistir ao vivo o jogo Brasiliense x Fluminense hoje pela Copinha?

O jogo desta quinta-feira, 16h30, entre Brasiliense e Fluminense terá transmissão ao vivo na Record News e Xsports.

Como assistir online o jogo Brasiliense x Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal da Xsports, disponível em plataformas de streaming e YouTube.