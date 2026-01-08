Esporte

Brasiliense x Fluminense: onde assistir e horário pela Copinha

Partida entre Brasiliense x Fluminense é válida pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 06h00.

Última atualização em 8 de janeiro de 2026 às 14h56.

Tudo sobreFluminense
Saiba mais

O Brasiliense e o Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 8, às 16h30, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), pela segunda rodada do Grupo 25 da Copinha 2024. A partida terá transmissão ao vivo na Record News e Xsports.

O confronto é direto pela liderança da chave, já que ambas as equipes venceram na estreia e somam três pontos. O Tricolor carioca bateu o Água Santa por 2 a 0, enquanto o Brasiliense superou o Sfera-SP por 1 a 0. Uma nova vitória pode deixar o Fluminense muito próximo da classificação para o mata-mata, dependendo do resultado do outro jogo do grupo.

Provável escalação do Brasiliense: Felipe Mambaí; Raphinha, Carmino, Shinaider e Hugo; Deyverson, Landim e Thiago Pereira; Matheus Félix, João Víctor e Eric. Técnico: Isaque Pereira

Provável escalação do Fluminense: Gustavo Felix; Vagno, Gorgulho, Pedro Costa e Kaio Borges; Fabinho, Gabriel Renan e Oliver; Palacios, Kelwin e Isack Gabriel. Técnico: Felipe Canavan

Onde assistir ao vivo o jogo Brasiliense x Fluminense hoje pela Copinha?

O jogo desta quinta-feira, 16h30, entre Brasiliense e Fluminense terá transmissão ao vivo na Record News e Xsports.

Como assistir online o jogo Brasiliense x Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal da Xsports, disponível em plataformas de streaming e YouTube.

Acompanhe tudo sobre:FluminenseFutebolAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

O jogador brasileiro que bateu recorde na Premier League

Jogos de hoje, quinta-feira, 8 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Quem é o brasileiro que desafia Haaland na Premier League e está num 'jardim' de artilheiros

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir e horário pela Supercopa da Espanha

Mais na Exame

Future of Money

Mercado cripto perde US$ 400 milhões após bitcoin cair abaixo de US$ 90 mil

Mercados

Azul despenca 95% em apenas cinco pregões após diluição de ações

Inteligência Artificial

OpenAI lança o ChatGPT Health, focado em respostas sobre saúde

Carreira

Quer crescer em 2026? Veja os 10 empregos em alta no LinkedIn