Esporte

João Fonseca estreia no US Open contra Miomir Kecmanović; veja onde assistir

Brasileiro teve bons desempenhos nos Masters 1000 de Toronto e Cincinnati antes do US Open

João Fonseca: brasileiro estreia na chave principal enfrentando Miomir Kecmanović em partida transmitida por TV fechada e streaming. (Redes Sociais/Reprodução)

João Fonseca: brasileiro estreia na chave principal enfrentando Miomir Kecmanović em partida transmitida por TV fechada e streaming. (Redes Sociais/Reprodução)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11h50.

Nesta segunda-feira, João Fonseca inicia sua trajetória no US Open. Será a estreia do brasileiro como profissional no último grand slam do ano: ele chegou à terceira rodada em Roland Garros e em Wimbledon, e caiu na segunda rodada do Australian Open, em janeiro, após passar pela fase qualificatória. Atual número 45 do mundo no ranking da ATP, o tenista de 19 anos enfrentará o sérvio Miomir Kecmanović, 42º. A partida acontecerá não antes das 13h10 e será exibida na TV fechada (SporTV e ESPN) e no streaming (Disney+).

A previsão é de que a partida entre João Fonseca e Miomir Kecmanović, pela primeira rodada do US Open, comece por volta de 13h30, na quadra Grandstand, em Nova York.

Adversário e próximos confrontos

Na primeira rodada do US Open, João Fonseca enfrentará o sérvio Miomir Kecmanović, de 25 anos, atual 42º do ranking da ATP, três posições acima do brasileiro. Será o primeiro duelo entre os dois no circuito.

Kecmanović tem como melhor posição no ranking a 27ª colocação, alcançada em janeiro de 2023. Já o brasileiro teve seu recorde neste ano, chegando ao 44º lugar. Nesta temporada, o sérvio venceu o ATP 250 de Delray Beach, disputado na quadra dura, mesmas condições do US Open.

Quem vencer a partida enfrentará na segunda fase o tcheco Tomas Machac (22º do mundo), que venceu o italiano Luca Nardi (86º) no último domingo. Esta é a primeira vez que o brasileiro estreia na chave principal do US Open: em 2023, ele venceu o campeonato juvenil, e no ano passado foi eliminado na terceira rodada qualificatória.

Onde assistir

A partida entre João Fonseca e Miomir Kecmanović será transmitida no SporTV e na ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).

Nas últimas semanas, o brasileiro disputou dois torneios na gira de quadra dura para se preparar para o US Open. Ele foi eliminado na estreia do Masters 1000 de Toronto pelo australiano Tristan Schoolkate (96º do ranking da ATP).

Depois, João Fonseca disputou o Masters 1000 de Cincinnati, obtendo mais êxito. Na estreia, venceu o chinês Bu Yunchaokete (75º do ranking), e deixou para trás o espanhol Alejandro Fokina (18º) na segunda rodada. Na fase seguinte, foi derrotado pelo francês Terence Atmane, que era apenas o 136º do ranking à época, mas avançou até a semifinal, quando foi eliminado por Jannik Sinner.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)Esportes

Mais de Esporte

Card autografado por Michael Jordan e Kobe Bryant bate recorde e é vendido por US$ 12,9 milhões

Brasil conquista nova medalha de prata pelo Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica

Flamengo x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mais na Exame

Esporte

Card autografado por Michael Jordan e Kobe Bryant bate recorde e é vendido por US$ 12,9 milhões

Brasil

Bolsonaro deve receber visitas antes do julgamento no STF

Carreira

Uma viagem à China para universitários: inovação, cultura e protagonismo em 7 dias

Inteligência Artificial

Elon Musk libera parte do Grok 2.5, IA polêmica da xAI, em site de código aberto