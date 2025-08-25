João Fonseca estreia no US Open contra Miomir Kecmanović; veja onde assistir

Nesta segunda-feira, João Fonseca inicia sua trajetória no US Open. Será a estreia do brasileiro como profissional no último grand slam do ano: ele chegou à terceira rodada em Roland Garros e em Wimbledon, e caiu na segunda rodada do Australian Open, em janeiro, após passar pela fase qualificatória. Atual número 45 do mundo no ranking da ATP, o tenista de 19 anos enfrentará o sérvio Miomir Kecmanović, 42º. A partida acontecerá não antes das 13h10 e será exibida na TV fechada (SporTV e ESPN) e no streaming (Disney+).

A previsão é de que a partida entre João Fonseca e Miomir Kecmanović, pela primeira rodada do US Open, comece por volta de 13h30, na quadra Grandstand, em Nova York.

Adversário e próximos confrontos

Na primeira rodada do US Open, João Fonseca enfrentará o sérvio Miomir Kecmanović, de 25 anos, atual 42º do ranking da ATP, três posições acima do brasileiro. Será o primeiro duelo entre os dois no circuito.

Kecmanović tem como melhor posição no ranking a 27ª colocação, alcançada em janeiro de 2023. Já o brasileiro teve seu recorde neste ano, chegando ao 44º lugar. Nesta temporada, o sérvio venceu o ATP 250 de Delray Beach, disputado na quadra dura, mesmas condições do US Open.

Quem vencer a partida enfrentará na segunda fase o tcheco Tomas Machac (22º do mundo), que venceu o italiano Luca Nardi (86º) no último domingo. Esta é a primeira vez que o brasileiro estreia na chave principal do US Open: em 2023, ele venceu o campeonato juvenil, e no ano passado foi eliminado na terceira rodada qualificatória.

Onde assistir

A partida entre João Fonseca e Miomir Kecmanović será transmitida no SporTV e na ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).

Nas últimas semanas, o brasileiro disputou dois torneios na gira de quadra dura para se preparar para o US Open. Ele foi eliminado na estreia do Masters 1000 de Toronto pelo australiano Tristan Schoolkate (96º do ranking da ATP).

Depois, João Fonseca disputou o Masters 1000 de Cincinnati, obtendo mais êxito. Na estreia, venceu o chinês Bu Yunchaokete (75º do ranking), e deixou para trás o espanhol Alejandro Fokina (18º) na segunda rodada. Na fase seguinte, foi derrotado pelo francês Terence Atmane, que era apenas o 136º do ranking à época, mas avançou até a semifinal, quando foi eliminado por Jannik Sinner.