Brasileirão: Chapecoense vence Santos em jogo com duas viradas e polêmica

A Chapecoense estreou com vitória no Brasileirão 2026 ao vencer o Santos por 4 a 2, nesta quarta-feira, 28, na Arena Condá. O duelo teve duas viradas no placar, gol polêmico e grande atuação da equipe catarinense nos contra-ataques.

Viradas, polêmica e domínio nos contra-ataques

O jogo começou com o Santos tendo mais posse, mas a Chape foi quem saiu na frente. Aos 15 minutos, em contra-ataque puxado por Ítalo, o atacante foi derrubado por Brazão na área. Walter Clar converteu o pênalti: 1 a 0.

O Santos empatou ainda no 1º tempo, aos 46, com um golaço de Gabriel Menino após bela jogada construída desde a defesa. Foi o primeiro gol do meia com a camisa santista.

A virada santista veio aos 21 do segundo tempo. Barreal, cara a cara com o goleiro, marcou após assistência de Zé Rafael: 2 a 1.

Mas a reação da Chape começou logo depois. Aos 27, em escanteio, Higor Meritão pegou a sobra e empatou. Sete minutos depois, em outro contra-ataque, Ítalo avançou, finalizou e, no rebote após desvio, Jean Carlos marcou o terceiro.

O lance do 3 a 2 gerou muita reclamação do Santos por possível toque de mão de Higor Meritão na origem da jogada. O árbitro validou o gol.

Aos 44, a Chape fechou o placar. Jean Carlos deu assistência de letra para Rafael Carvalheira, que bateu cruzado e definiu o 4 a 2.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, a Chapecoense assume provisoriamente a liderança da competição com 3 pontos. O Santos segue em jejum de vitórias e ocupa a 19ª posição.

As duas equipes voltam a campo pelos estaduais. O Santos visita o São Paulo, no sábado, pelo Paulistão. A Chape encara o Criciúma no domingo, pela ida das quartas do Campeonato Catarinense.