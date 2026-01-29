Corinthians x Bahia: quanto ficou o jogo pela 1ª rodada do Brasileirão

O Bahia venceu o Corinthians por 2 a 1, nesta quarta-feira, 28, na Vila Belmiro, em partida válida pela 1ª rodada do Brasileirão 2026. A equipe paulista saiu na frente, mas os visitantes reagiram ainda no primeiro tempo e garantiram os três pontos com gols de Jean Lucas e Willian José.

Virada construída ainda na etapa inicial

O Corinthians abriu o placar aos 12 minutos com Breno Bidon, que recebeu após boa troca de passes com Memphis Depay e Garro, e finalizou com precisão.

A resposta do Bahia veio aos 32 minutos: Jean Lucas acertou um chute de fora da área e empatou o jogo.

Nos acréscimos, Ademir sofreu pênalti em saída de bola do goleiro Hugo Souza. Willian José converteu e virou o placar ainda antes do intervalo.

Agenda e sequência

Com o resultado, o Bahia soma os primeiros três pontos e mantém os 100% de aproveitamento na temporada. O próximo compromisso será neste domingo, contra o Porto-BA, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova, às 18h30.

Já o Corinthians volta a campo pelo Paulistão, em situação pressionada após o revés na estreia da Série A.