Esporte

Corinthians x Bahia: quanto ficou o jogo pela 1ª rodada do Brasileirão

Equipe paulista saiu na frente, mas os visitantes reagiram ainda no primeiro tempo

SAO PAULO, BRAZIL - AUGUST 16: Raniele of Corinthians controls the ball during a Brasileirao 2025 match between Corinthians and Bahia at Neo Quimica Arena on August 16, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images) (Getty Images)

SAO PAULO, BRAZIL - AUGUST 16: Raniele of Corinthians controls the ball during a Brasileirao 2025 match between Corinthians and Bahia at Neo Quimica Arena on August 16, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images) (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05h22.

O Bahia venceu o Corinthians por 2 a 1, nesta quarta-feira, 28, na Vila Belmiro, em partida válida pela 1ª rodada do Brasileirão 2026. A equipe paulista saiu na frente, mas os visitantes reagiram ainda no primeiro tempo e garantiram os três pontos com gols de Jean Lucas e Willian José.

Virada construída ainda na etapa inicial

O Corinthians abriu o placar aos 12 minutos com Breno Bidon, que recebeu após boa troca de passes com Memphis Depay e Garro, e finalizou com precisão.

A resposta do Bahia veio aos 32 minutos: Jean Lucas acertou um chute de fora da área e empatou o jogo.

Brasileirão: qual foi o placar de todos os jogos da 1ª rodada

Nos acréscimos, Ademir sofreu pênalti em saída de bola do goleiro Hugo Souza. Willian José converteu e virou o placar ainda antes do intervalo.

Agenda e sequência

Com o resultado, o Bahia soma os primeiros três pontos e mantém os 100% de aproveitamento na temporada. O próximo compromisso será neste domingo, contra o Porto-BA, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova, às 18h30.

Quais times estão disputando o Brasileirão 2026?

Já o Corinthians volta a campo pelo Paulistão, em situação pressionada após o revés na estreia da Série A.

Acompanhe tudo sobre:Brasileirão

Mais de Esporte

Brasileirão: Chapecoense vence Santos em jogo com duas viradas e polêmica

São Paulo derrota Flamengo no Brasileirão com virada no segundo tempo

Brasileirão: qual foi o placar de todos os jogos da 1ª rodada

Cavaliers x Lakers: qual é o horário e onde assistir ao jogo da NBA hoje

Mais na Exame

Esporte

Brasileirão: Chapecoense vence Santos em jogo com duas viradas e polêmica

Pop

Que horas estreia a 4ª temporada de 'Bridgerton' na Netflix hoje?

Brasil

Sisu divulga lista de aprovados nesta quinta-feira, 29; veja como consultar

Mundo

Irã atacará Israel em caso de intervenção militar dos EUA, diz governo