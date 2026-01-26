Governo dos EUA alerta para ameaça de drones nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão

O governo dos Estados Unidos estão intensificando os preparativos de segurança para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, com foco na ameaça representada por drones. O evento ocorrerá em Milão-Cortina, na Itália, e contará com a atuação de forças de segurança locais e internacionais.

De acordo com Tim Ayers, diretor do Serviço de Segurança Diplomática (DSS, na sigla em inglês) do Departamento de Estado dos EUA, os drones representam hoje uma ameaça permanente a eventos de grande escala. O alerta inclui desde tentativas de filmagem não autorizada até riscos mais severos, como o uso de cargas explosivas.

A preocupação com drones aumentou após o início da guerra na Ucrânia, que evidenciou seu potencial ofensivo em conflitos militares. Em resposta, o governo dos EUA ampliou investimentos em tecnologias antidrone. Na Europa, incidentes envolvendo veículos aéreos não tripuladas de baixo custo vêm sendo registrados com frequência, incluindo em eventos esportivos, segundo informações da agência Reuters.

A atuação americana na segurança dos Jogos está sendo coordenada pelo DSS, com apoio de agências como FBI, Departamento de Defesa e Departamento de Segurança Interna. O planejamento começou anos antes da competição, com a presença de agentes no local e visitas técnicas aos polos olímpicos nas montanhas do norte da Itália.

Autoridades italianas se preparam para possíveis riscos

A polícia italiana, com suporte dos Estados Unidos, está preparando zonas de exclusão aérea e sistemas de monitoramento específicos para ambientes ao ar livre, considerados mais vulneráveis. O uso autorizado de drones, como para transmissões de TV, será regulamentado por meio de credenciamento.

Além das operações com drones, as autoridades também estão em alerta para riscos cibernéticos, protestos e crimes contra turistas. Incidentes recentes nos preparativos para os Jogos de Paris servem como referência, segundo os responsáveis pela operação de segurança.

Para americanos que viajarão à Itália, o Departamento de Estado recomenda o registro no programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program) e orienta atenção redobrada a movimentações locais, além de cuidados com pertences e rotas de deslocamento.

"Pacência será necessária", afirmou Ayers, ao comentar a expectativa de atrasos e medidas preventivas adotadas pelas autoridades.

Quando serão os Jogos Olímpicos de Inverno 2026?

A competição começa dia 6 de fevereiro e vai até o dia 22 do mesmo mês.