Alpes Franceses e Salt Lake City são escolhidos para Jogos de Inverno de 2030 e 2034

Os Alpes Franceses e Salt Lake City foram escolhidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030 e 2034, respectivamente. As duas cidades já haviam sido designadas como candidatas preferenciais do COI, como parte de um novo processo para evitar a seleção estilo "parada de beleza", que foi criticada por desperdiçar dinheiro e incentivar a corrupção. As informações são da Bloomberg.

Os Alpes Franceses foram escolhidos "sujeito à submissão de uma 'Garantia de Realização dos Jogos'" pelo novo governo francês, conforme declarou o presidente do COI, Thomas Bach, em uma reunião em Paris após a votação. Para a França e o presidente Emmanuel Macron, que estava presente na reunião do COI, é um voto de confiança na região dos Alpes, que receberá os Jogos pouco depois de Paris sediar a edição de verão. Parte do apelo dos Alpes para o COI foi a promessa de reutilizar em grande parte as instalações existentes, em consonância com o objetivo de Jogos menos caros e mais sustentáveis. Os organizadores franceses prometeram realizar as Olimpíadas com um orçamento operacional de US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 11,7 bilhões).

Macron, que afirmou recentemente que não escolherá um novo primeiro-ministro até o final dos Jogos de Verão em meados de agosto, prometeu seu apoio ao evento de 2030. "Quero confirmar meu total compromisso e o compromisso total da nação francesa e assegurar que pedirei ao próximo primeiro-ministro para incluir não apenas essa garantia, mas também uma lei olímpica como prioridade do novo governo", disse ele aos delegados na quarta-feira.

Quarta vez da França

A França ficou com um governo interino após a eleição legislativa antecipada convocada por Macron em junho, que deixou nenhum partido próximo de uma maioria na Assembleia Nacional. Esta será a quarta vez que a França sediará os Jogos Olímpicos de Inverno, após Chamonix (1924), Grenoble (1968) e Albertville (1992). Os organizadores afirmam que algumas das instalações de Albertville serão reutilizadas em 2030.

Espera-se que Courchevel, Meribel e Val d’Isere hospedem os eventos de esqui alpino em 2030, enquanto La Clusaz está prevista para receber as competições de esqui nórdico. Para Salt Lake City, nos Estados Unidos, a abundância de infraestrutura existente, parte dela remanescente dos Jogos de 2002, foi um atrativo. Os organizadores preveem um orçamento de US$ 2,8 bilhões (R$ 15,8 bilhões) para 2034, utilizando apenas infraestrutura existente ou temporária, quase em linha com os US$ 2,7 bilhões (R$ 15,2 bilhões) gastos 22 anos antes.

Em 2002, os Jogos foram marcados por alegações de que membros do COI aceitaram presentes dos candidatos para garantir os Jogos. Vários membros do COI foram expulsos devido ao escândalo, e o senador dos EUA, Mitt Romney, foi convocado para liderar o comitê organizador.