Memes da vitória do Brasil sobre a Sérvia viralizaram; veja os mais engraçados

Na tarde desta quinta-feira, 24, a seleção brasileira enfrentou a Sérvia em sua estreia na Copa do Mundo do Catar. A disputa terminou em 2 a 0 para o Brasil, em uma partida intensa.

Vencedor da disputa, o Brasil continua com um saldo respeitoso de vitórias na estreia do campeonato. Desde sua primeira participação na Copa do Mundo, o time sofreu somente duas derrotas em estreias.

Com um placar favorito para a seleção brasileira, os milhões de torcedores brasileiros que acompanharam o jogo ao vivo comentaram as partidas. Diversas piadas, os famosos "memes", lotaram a internet com associações de diversos momentos inusitados.

Veja os melhores memes do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo:

ALÔ RICHARLISON?? 🔈🔈💥💥🔇💥💥 TÁ PODENDO FALAR 🗣🗣 OU TÁ OCUPADO METENDO 2 GOLS??? ⚽️⚽️🇧🇷💥💥ALÔ RICHARLISON??? 💥💥 pic.twitter.com/YmQ3zXyiRd — Séries Brasil (@SeriesBrasil) November 24, 2022

EU NÃO ESTOU BEM, FAZ LOGO UM GOL BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/P1GGzQIEpm — Frases (@UmFilosofoCitou) November 24, 2022

"To bem não Tite" kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk os boneco de olinda do Richarlison e Neymar pic.twitter.com/9IFZbWpCom — PES MIL GRAU (@Pesgrau) November 24, 2022

Como não amar o Brasil, me explica? pic.twitter.com/HaPDSiuFrJ — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 24, 2022

OLHA QUEM ESTÁ DE VOLTA TORCENDO PARA O BRASIL 🇧🇷 NÃO TEM JEITO O HEXA É NOSSO!!!! pic.twitter.com/4V5KUk4HrD — CHOQUEI (@choquei) November 24, 2022

hoje é dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo, QUEM NÃO TÁ ASSIM È MALUCO 🇧🇷 pic.twitter.com/UEzceGUOy4 — Cortes Cazé (@CortesCaze) November 24, 2022

