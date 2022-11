Brasil x Sérvia ao vivo: como assistir o jogo do Brasil online e de graça

Brasil e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 16h, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo G da Copa do Mundo Fifa 2022.



As seleções estreiam na Copa em um grupo parecido com o do Mundial de 2018. Na ocasião, Brasil Suíça e Sérvia estavam no mesmo grupo, mas com a Costa Rica. Neste ano, a quarta seleção é Camarões.

Brasil e Sérvia se enfrentaram em 2018 e a seleção venceu por 2 a 0. A outra partida entre as equipes na história foi um amistoso em 2014.

Onde assistir online e de graça Brasil x Sérvia

Como assistir ao vivo o jogo Brasil x Sérvia

O jogo entre Brasil x Sérvia pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

