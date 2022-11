Servia já ganhou do Brasil? Veja quais seleções já venceram o Brasil em Copas

A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia nesta quinta-feira, 24, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo G da Copa do Mundo 2022.

O Brasil enfrentou a Sérvia apenas uma vez em Copa do Mundo. Na edição de 2018, a Seleção venceu por 2 a 0. Além da partida no Mundial da Rússia, as seleções se enfrentaram em outra oportunidade durante um amistoso. O Seleção venceu a Sérvia por 1 a 0.

Na história, o Brasil disputou 109 partidas de Copa do Mundo. Foram 73 vitórias, 18 empates e 18 derrotas. Dentro os algozes da seleção, apenas três venceram o Brasil mais de uma vez. Itália e França com duas vitórias e Holanda com três. 16 das 18 derrotas foram para seleções europeias. Apenas Uruguai e Argentina derrotaram o Brasil em um Mundial.

Seleções que já ganharam do Brasil em Copas

1930 - Iugoslávia

1934 - Espanha

1938 - Itália

1950 - Uruguai

1954 - Hungria

1966 - Portugal

1966 - Hungria

1974 - Holanda

1974 - Polônia

1982 - Itália

1990 - Argentina

1998 - Noruega

1998 - França

2006 - França

2010 - Holanda

2014 - Alemanha

2014 - Holanda

2018 - Bélgica

Que horas começa e onde assistir ao vivo o jogo do Brasil

A partida entre Brasil e Sérvia, às 16h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

