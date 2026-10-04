Quem é Clariana Barão, candidata à Presidência pelo Democracia Cristã (DC)

Clariana Barão é candidata à Presidência da República pelo Democracia Cristã (DC) nas eleições de 202. Advogada de Cuiabá (MT), de 39 anos, ela disputa sua primeira eleição neste domingo, 4.

A candidata concorre com o número 27 e tem Fabiana Torquato, também do DC, como vice. Seu slogan de campanha é “Proteger Hoje, Transformar o Amanhã”.

Quem é Clariana Barão?

Nascida em 3 de abril de 1987, Clariana é formada em Direito pelo Centro Universitário de Várzea Grande, em Mato Grosso, e tem especialização em direito administrativo e gestão pública.

Segundo a Agência Brasil, ela preside o Diretório Estadual do DC em Mato Grosso e já foi presidente da Comissão de Solidariedade e Assistência Social da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Várzea Grande.

Clariana assumiu a candidatura presidencial após as desistências de nomes como Aldo Rebelo e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa dentro do partido.

Por que a candidata destaca as mulheres?

Em artigo publicado no Poder360 neste domingo, 4, Clariana afirmou que a participação feminina em uma disputa dominada por homens foi o que a motivou a concorrer à Presidência logo em sua primeira eleição.

A candidata defende igualdade de salários e oportunidades no mercado de trabalho, além da ampliação da presença de mulheres nos espaços de decisão política.

No texto, ela também se compromete com a equidade de gênero na composição ministerial e defende a reserva de cadeiras para mulheres no Legislativo.

Quais são as propostas para mulheres e crianças?

A proteção de mulheres e crianças é o primeiro eixo de seu plano de governo, conforme reportagem da Agência Brasil. O programa prevê uma rede nacional de proteção e resposta à violência, com ações integradas de saúde, assistência, segurança e justiça.

Entre as propostas está a criação de Centros Regionais de Atendimento às Mulheres, que reuniriam serviços de acolhimento e proteção contra agressores em um mesmo local.

O plano também estabelece a primeira infância como prioridade nacional e inclui medidas para a proteção de crianças e adolescentes e a autonomia econômica das mulheres.

O que Clariana propõe para a economia?

Na economia, a candidata prevê simplificação de regras, digitalização de serviços e abertura rápida de empresas. Para pequenos negócios, propõe ampliar o acesso ao crédito, oferecer capacitação gerencial e digital e facilitar a participação em compras públicas.

O programa contempla investimentos em infraestrutura, logística, energia e conectividade, além de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Quais são as propostas para educação e saúde?

Na educação, Clariana prioriza a alfabetização, a recomposição da aprendizagem e a valorização dos professores. Também prevê a expansão do ensino técnico e das competências digitais.

Na saúde, o foco está na atenção primária, na prevenção e no diagnóstico precoce. O plano inclui saúde digital, incentivo à atividade física e atenção à saúde mental.

O que a candidata defende para a segurança?

Clariana propõe o uso de tecnologia, inteligência e compartilhamento de dados para fortalecer as fronteiras e combater o narcotráfico e o tráfico de armas.

O programa prevê prioridade ao enfrentamento de grandes organizações criminosas e ao combate às fontes de financiamento das facções. Também inclui prevenção da violência contra mulheres e crianças e de crimes cibernéticos.

Qual é o número de Clariana Barão na urna?

O número de Clariana Barão é 27, pelo Democracia Cristã. Sua candidata a vice-presidente é Fabiana Torquato, do mesmo partido.