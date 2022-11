Brasil não perde em estreia de Copa do Mundo há 88 anos; veja a lista

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo do Catar e coloca em jogo um retrospecto respeitável em Mundiais. Caso saia vencedor do confronto contra a Sérvia nesta quinta-feira, 24, às 16h, no estádio Lusail, o Brasil seguirá com apenas duas derrota em estreias de Copa.

A primeira derrota do Brasil foi em 1930 contra a Iugoslávia e a segunda contra a Espanha em 1934. Deste então, são 19 partidas, sendo 16 vitórias e apenas 3 empates. A seleção chega em 2022 com 88 anos de invencibilidade em estreias.

Sempre nas edições que foi campeão, o Brasil venceu na estreia. Em 1958, a equipe ganhou a Áustria por 3 a 0, em 1962, 2 a 0 no México. Já em 1970, a Seleção começou o campeonato com uma goleada na Tchecoslováquia. No título de 94 a vitória foi sobre a Rússia por 2 a 0, e na última conquista, em 2002, vitória apertada contra a Turquia por 2 a 1.

88 anos sem perder em estreia

16 vitórias

3 empates

0 derrotas

47 gols marcados

20 gols sofridos

Desempenho da Seleção em estreia de Copa do Mundo

1930 - derrota por 2 a 1 para Iugoslávia

1934 - derrota por 3 a 1 Espanha

1938 - 6 a 5 na Polônia

1950 - 4 a 0 no México

1954 - 5 a 0 no México

1958 - 3 a 0 na Áustria

1962 - 2 a 0 no México

1966 - 2 a 0 na Bulgária

1970 - 4 a 1 na Tchecoslováquia

1974 - 0 a 0 com a Iugoslávia

1978 - 1 a 1 com a Suécia

1982 - 2 a 1 na URSS/Rússia

1986 - 1 a 0 na Espanha

1990 - 2 a 1 na Suécia

1994 - 2 a 0 na Rússia

1998 - 2 a 1 na Escócia

2002 - 2 a 1 na Turquia

2006 - 1 a 0 na Croácia

2010 - C oreia do Norte

2014 - 3 a 1 na Croácia

2018 - 1 a 1 com a Suíça

Que horas começa e onde assistir ao vivo o jogo do Brasil

A partida entre Brasil e Sérvia, às 16h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

LEIA TAMBÉM: