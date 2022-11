Escalação do Brasil: veja os jogadores que começam a partida contra Sérvia

A Seleção Brasileira estreia nesta quinta-feira, 24, na Copa do Mundo do Catar. A equipe comandada pelo técnico Tite enfrenta a Sérvia, às 16h, no estádio Lusail.

No último treino da Seleção, Tite fechou a atividade para a imprensa. Na entrevista coletiva de quarta-feira preferiu não revelar os 11 jogadores que vão iniciar a partida.

“A equipe não vou definir, para não dar ao adversário a oportunidade de saber. As variações vocês sabem e não vou falar. Eu faço escolhas, agrado a uns e outros, não. Isto é da escolha e da função do técnico, mas os atletas do meio para frente se escolheram também. Em cada clube, eles estão com protagonismo e qualidade excepcionais”, afirmou o treinador.

Apesar do mistério, a equipe titular para o confronto contra a Sérvia já está definida. Segundo apuração do portal Globo Esporte, Tite vai optar por uma escalação bem ofensiva contra os europeus.

Escalação do Brasil contra Sérvia

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paqueta, Neymar; Vini Jr., Raphinha e Richarlison.

A opção de Tite por Vinicius Júnior no lugar de Fred já foi testado em amistosos de preparação e durante treinamentos no Catar. Neymar atuará como um meia armador e Paquetá como segundo volante.

Como assistir online e de graça Brasil x Sérvia?

A partida entre Alemanha x Japão será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

LEIA TAMBÉM: