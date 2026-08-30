Esporte
Fase de grupos copa 2026

Brasil é superado pela Itália em preparação para o Pré-Olímpico de vôlei

eleção venceu a primeira parcial, mas sofreu a virada dos donos da casa no torneio amistoso disputado em Messina

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 22h25.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreVôlei
Saiba mais

A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu para a Itália por 3 sets a 1, neste domingo, 30, pela FIPAV Men Cup, torneio amistoso disputado em Messina, na Itália. O Brasil abriu o confronto com vitória na primeira parcial, mas os anfitriões venceram os três sets seguintes. As parciais foram de 21/25, 25/20, 25/18 e 25/20.

O resultado veio após a vitória brasileira sobre a Alemanha por 3 sets a 0 na estreia. Contra os italianos, a equipe comandada por Bernardinho conseguiu controlar o primeiro set, mas passou a enfrentar dificuldades no ataque e na recepção a partir da segunda parcial. A Itália aproveitou os erros brasileiros e passou à frente no confronto.

A competição, organizada pela Federação Italiana de Voleibol, faz parte da preparação das seleções para os próximos compromissos do calendário internacional. Entre eles está o Pré-Olímpico masculino, previsto para ocorrer no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre 15 e 20 de setembro.

A FIPAV Men Cup começou na quarta-feira, 26, com o duelo entre Alemanha e Itália. A seleção de Cuba também participa do torneio. O Brasil entrou em quadra pela primeira vez no sábado, quando derrotou os alemães sem perder sets.

A seleção brasileira encerra sua participação na competição contra Cuba, na segunda-feira, às 15h. Depois do torneio na Itália, a delegação segue para Paris, na França, onde fará dois amistosos contra a seleção francesa.

Brasil vence primeiro set, mas Itália reage

O Brasil iniciou a partida com pontos de Adriano e Darlan. Erros no ataque permitiram que a Itália empatasse em 4 a 4 e assumisse a vantagem em 7 a 5. Lucarelli ajudou a seleção brasileira a igualar novamente o marcador, enquanto Mattia Bottolo apareceu entre as opções ofensivas dos italianos.

Depois de novo empate, desta vez em 14 a 14, o Brasil retomou a liderança. Um ace, saque que resulta diretamente em ponto, de Bryan levou a equipe ao set point, ponto que pode encerrar a parcial. Judson marcou na sequência e definiu o primeiro set em 25 a 21.

Na segunda parcial, a Itália abriu 8 a 5 e passou a explorar dificuldades brasileiras no ataque e na recepção. Os anfitriões chegaram a 21 a 15. O Brasil reduziu a diferença e alcançou o 20º ponto, mas Giovanni Sanguinetti fechou o set com um ace: 25 a 20.

A Itália manteve a vantagem no terceiro set. Depois de um ace e de bloqueios sobre Darlan, os italianos chegaram a 7 a 3, o que levou Bernardinho a pedir tempo. Gianluca Galassi participou da sequência que colocou o placar em 11 a 7.

Lukas Bergmann entrou durante a parcial, mas a diferença permaneceu. Com um ataque de Bottolo, a Itália venceu o terceiro set por 25 a 18 e assumiu a liderança da partida por 2 sets a 1.

No quarto set, erros de saque de Matheus Pinta e de ataque de Bergmann deram pontos à Itália. A seleção anfitriã manteve uma diferença de três a quatro pontos durante parte da parcial, enquanto o Brasil tentou reduzir a distância no marcador.

Kamil Rychlicki colocou a Itália em 24 a 20. No ponto seguinte, um toque brasileiro na rede encerrou o set em 25 a 20 e confirmou a vitória italiana por 3 sets a 1.

Acompanhe tudo sobre:Vôlei

Mais de Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir

Quanto ganha o campeão do US Open 2026?

Shelton x Zverev: horário e onde assistir à final masculina do US Open 2026

VNL 2027: São Paulo é confirmada como sede da Liga das Nações de Vôlei

Mais na Exame

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir

ESG

Carlos Nobre alerta que El Niño pode ser o mais forte em 100 anos

Pop

Alan Rickman realizava sonho de crianças no set de Harry Potter, revela Gary Oldman