Brasil é superado pela Itália em preparação para o Pré-Olímpico de vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu para a Itália por 3 sets a 1, neste domingo, 30, pela FIPAV Men Cup, torneio amistoso disputado em Messina, na Itália. O Brasil abriu o confronto com vitória na primeira parcial, mas os anfitriões venceram os três sets seguintes. As parciais foram de 21/25, 25/20, 25/18 e 25/20.

O resultado veio após a vitória brasileira sobre a Alemanha por 3 sets a 0 na estreia. Contra os italianos, a equipe comandada por Bernardinho conseguiu controlar o primeiro set, mas passou a enfrentar dificuldades no ataque e na recepção a partir da segunda parcial. A Itália aproveitou os erros brasileiros e passou à frente no confronto.

A competição, organizada pela Federação Italiana de Voleibol, faz parte da preparação das seleções para os próximos compromissos do calendário internacional. Entre eles está o Pré-Olímpico masculino, previsto para ocorrer no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre 15 e 20 de setembro.

A FIPAV Men Cup começou na quarta-feira, 26, com o duelo entre Alemanha e Itália. A seleção de Cuba também participa do torneio. O Brasil entrou em quadra pela primeira vez no sábado, quando derrotou os alemães sem perder sets.

A seleção brasileira encerra sua participação na competição contra Cuba, na segunda-feira, às 15h. Depois do torneio na Itália, a delegação segue para Paris, na França, onde fará dois amistosos contra a seleção francesa.

Brasil vence primeiro set, mas Itália reage

O Brasil iniciou a partida com pontos de Adriano e Darlan. Erros no ataque permitiram que a Itália empatasse em 4 a 4 e assumisse a vantagem em 7 a 5. Lucarelli ajudou a seleção brasileira a igualar novamente o marcador, enquanto Mattia Bottolo apareceu entre as opções ofensivas dos italianos.

Depois de novo empate, desta vez em 14 a 14, o Brasil retomou a liderança. Um ace, saque que resulta diretamente em ponto, de Bryan levou a equipe ao set point, ponto que pode encerrar a parcial. Judson marcou na sequência e definiu o primeiro set em 25 a 21.

Na segunda parcial, a Itália abriu 8 a 5 e passou a explorar dificuldades brasileiras no ataque e na recepção. Os anfitriões chegaram a 21 a 15. O Brasil reduziu a diferença e alcançou o 20º ponto, mas Giovanni Sanguinetti fechou o set com um ace: 25 a 20.

A Itália manteve a vantagem no terceiro set. Depois de um ace e de bloqueios sobre Darlan, os italianos chegaram a 7 a 3, o que levou Bernardinho a pedir tempo. Gianluca Galassi participou da sequência que colocou o placar em 11 a 7.

Lukas Bergmann entrou durante a parcial, mas a diferença permaneceu. Com um ataque de Bottolo, a Itália venceu o terceiro set por 25 a 18 e assumiu a liderança da partida por 2 sets a 1.

No quarto set, erros de saque de Matheus Pinta e de ataque de Bergmann deram pontos à Itália. A seleção anfitriã manteve uma diferença de três a quatro pontos durante parte da parcial, enquanto o Brasil tentou reduzir a distância no marcador.

Kamil Rychlicki colocou a Itália em 24 a 20. No ponto seguinte, um toque brasileiro na rede encerrou o set em 25 a 20 e confirmou a vitória italiana por 3 sets a 1.