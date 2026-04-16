Bragantino x Blooming: horário, onde assistir e prováveis escalações

Vagner Mancini: Técnico do Bragantino busca implementar estilo de jogo no clube paulista
Publicado em 16 de abril de 2026 às 06h30.
Bragantino x Blooming se enfrentam nesta quinta-feira, 16, às 21h30, no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
O clube de Bragança Paulista quer a primeira vitória na Sul-Americana e medirá forças contra o time boliviano pela segunda rodada do grupo H.
Já os visitantes têm um início satisfatório no torneio local e estrearam na Sul-Americana empatando por 1 a 1 com o River Plate, da Argentina.
Após estreia com derrota para o Carabobo por 1 a 0, o Massa Bruta contará com o apoio de sua torcida. No Brasileirão, a equipe vem de derrota para o Cruzeiro por 2 a 1.
Na primeira rodada, o técnico Vagner Mancini priorizou uma equipe alternativa, e assim deve seguir contra o Blooming. Gustavinho, Vicininho e Marcelinho devem ser aproveitados pelo treinador.
Com uma vitória e um empate no Campeonato Boliviano, o Blooming chega confiante para enfrentar o Bragantino. Inclusive, com um ponto somado, após empate com o River Plate, o clube quer seguir a boa fase.
O técnico Mauricio Soria deve utilizar a mesma equipe que estreou na competição. O atacante Menacho deve ser opção no banco de reservas.
O duelo entre Bragantino x Blooming terá transmissão da Disney+ Premium.
Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Cauê; Fabinho, Ignacio Sosa, Gustavinho e Marcelinho; Vinicinho e Jhuan Nunes.
Uraezaña; Villarroel, Vila, Valverde, Giménez e Abisab; Villarroes, Bejarano e Hinojosa; Garcés e Vásquez.