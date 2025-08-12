Boxe japonês implementa regras mais rígidas após morte de dois lutadores

Após a morte de dois lutadores, dirigentes do boxe japonês anunciaram, nesta terça-feira, novas medidas de segurança, incluindo testes de urina para detectar desidratação, regras mais rigorosas para a perda de peso e a presença obrigatória de ambulâncias em todas as lutas.

As mudanças foram decididas durante uma reunião de emergência entre a Associação Japonesa de Boxe Profissional (JPBA), a Comissão Japonesa de Boxe (JBC) e donos de academias.

Morte de lutadores

O encontro foi convocado após o falecimento de Shigetoshi Kotari, da categoria super-pena, e Hiromasa Urakawa, peso-leve, ambos com 28 anos, que morreram dias após sofrerem lesões cerebrais durante combates no Korakuen Hall, em Tóquio, no dia 2 de agosto.

A causa exata das mortes ainda será determinada, mas a Associação Mundial de Boxe apontou a desidratação provocada pela rápida perda de peso como um fator que torna o cérebro mais suscetível a sangramentos.

Em uma declaração, o presidente da JPBA, Shoji Kobayashi, lamentou os incidentes e afirmou: "Reunimo-nos hoje para estabelecer um plano visando a zero acidentes."

Novas medidas de segurança

Entre as medidas adotadas estão a implementação de testes de urina para medir a desidratação e a criação de regras mais rigorosas contra a perda rápida de peso, conforme informou Tsuyoshi Yasukochi, secretário-geral da JBC.

Além disso, ambulâncias serão obrigatórias em todas as lutas, incluindo as não de campeonato mundial. Haverá também parcerias com hospitais especializados para realizar cirurgias de emergência em caso de lesões graves.

As novas regras também determinarão o período mínimo entre os treinos de sparring e a luta, visando evitar riscos à saúde dos boxeadores.

Mudança no número de rounds

A JBC já havia reduzido as disputas de título da Federação de Boxe Oriental e do Pacífico (OPBF) para 10 rounds, após Kotari desmaiar e morrer após uma luta de 12 rounds. Toshiharu Kayama, ex-campeão japonês e presidente da academia Ebisu K’s Box, reconheceu que o incidente pode gerar questionamentos sobre a continuidade do boxe e afirmou que mudanças são necessárias: "Queremos repensar e mudar a forma como o esporte é praticado."

Um comitê de investigação será formado ainda este mês para apurar as causas das mortes e atualizar as orientações sobre medidas preventivas. Além disso, a JBC e a JPBA promoverão uma reunião de segurança com médicos e representantes da federação de boxe amador