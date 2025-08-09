Boxeador japonês morre de lesão cerebral dias após disputar título

O boxe japonês perdeu uma de suas grandes promessas. Shigetoshi Kotari, de 28 anos, morreu na última sexta-feira, 8, em decorrência de uma grave lesão cerebral sofrida durante a disputa de um título asiático no último sábado. O lutador não resistiu após passar por uma cirurgia de emergência e permanecer internado em estado crítico.

Kotari enfrentava o campeão Yamato Hata pelo cinturão da categoria super-pena da Federação de Boxe Oriental e do Pacífico (OPBF).

O combate terminou empatado após 12 rounds intensos, mas Kotari desabou inconsciente ainda no ringue.

Ele foi encaminhado para um hospital em Tóquio, onde foi diagnosticado com hematoma subdural agudo, um tipo grave de hemorragia cerebral, e passou por uma cirurgia de emergência.

Mesmo após a intervenção cirúrgica, o quadro de Kotari permaneceu delicado. Ele ficou sob observação médica durante uma semana, mas não apresentou sinais de recuperação.

Sua morte foi confirmada pela Organização Mundial de Boxe (WBO) e pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC), que divulgaram notas de pesar exaltando sua determinação e espírito guerreiro dentro e fora do ringue.

Entenda mais

A tragédia reacendeu discussões sobre a segurança no esporte. Na mesma noite, outro lutador japonês, Taisho Urawa, sofreu lesão cerebral semelhante durante uma luta eliminatória para disputar o título dos leves.

Também diagnosticado com hematoma subdural agudo, Urawa foi operado e segue em recuperação. Após os dois casos, a federação asiática decidiu reduzir de 12 para 10 o número de rounds nas disputas de título.

Com um cartel de oito vitórias, cinco por nocaute, dois empates e duas derrotas, Kotari vinha de uma sequência de bons resultados que lhe garantiu a chance de lutar pelo cinturão.

"O mundo do boxe lamenta a trágica morte do lutador japonês Shigetoshi Kotari, que não resistiu aos ferimentos sofridos durante sua luta pelo título em 2 de agosto. Um guerreiro no ringue. Um lutador em espírito. Partiu cedo demais", diz trecho da nota WBO.