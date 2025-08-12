Esporte

Maracanã pode receber redes no setor de visitantes para aumentar capacidade; entenda a ideia

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, propõe instalação de redes para evitar fechamento de setores, aumentando a capacidade e maximizando receitas em jogos de maior rivalidade

Maracanã, no Rio: edição brasileira foi um sucesso esportivo, mas foi marcada por estouro no orçamento e acusações de corrupção (Chris McGrath/Getty Images)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13h58.

Última atualização em 12 de agosto de 2025 às 14h28.

O Maracanã pode passar a contar com redes de proteção que separariam o setor visitante da torcida da casa. A ideia foi apresentada pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, durante reunião do Conselho Deliberativo do clube na noite desta segunda-feira.

De acordo com Bap, a implementação das redes permitiria ao estádio aumentar sua capacidade em até 5 mil pessoas durante jogos de maior rivalidade.

Atualmente, em jogos mais tensos, uma parte do anel inferior do estádio precisa ser fechada para evitar confrontos entre torcedores. Com as redes, essa área não precisaria mais ser desativada, aumentando a lotação do Maracanã.

No caso do Flamengo, as redes seriam instaladas no Setor Sul, já que a maior parte da torcida rubro-negra se concentra no Setor Norte. Para o Fluminense, a lógica seria o oposto.

Política de reciprocidade

Além de gerar mais receitas, a medida também se alinha a uma política de reciprocidade com clubes que já adotam essa prática. Um dos principais exemplos é o Palmeiras, que mantém redes no setor de visitantes no Allianz Parque.

Outros clubes, como Atlético-MG e Internacional, também já implementaram esse tipo de estrutura em seus estádios, a Arena MRV e o Beira-Rio, respectivamente.

