Esporte

Real Madrid x Athletic Bilbao: veja horário e onde assistir ao jogo pela La Liga

Equipes se enfrentam neste sábado, no Santiago Bernabéu, pela última rodada da La Liga 2025/26

Mbappé, do Real Madrid: equipe recebe o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu (Angel Perez Meca/Europa Press via Getty Images)

Mbappé, do Real Madrid: equipe recebe o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu (Angel Perez Meca/Europa Press via Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 04h55.

Real Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela última rodada da La Liga 2025/26.

A partida terá transmissão do Disney+.

O confronto marca o encerramento da temporada para as duas equipes no Campeonato Espanhol. Já garantido na segunda colocação, o Real Madrid entra em campo apenas para fechar a temporada diante da torcida.

Como chega o Real Madrid para o confronto?

O Real Madrid ocupa a vice-liderança da La Liga, com 83 pontos conquistados em 37 partidas. A equipe soma 73 gols marcados e 33 sofridos.

Nos últimos jogos pelo Campeonato Espanhol, os merengues venceram o Sevilla por 1 a 0, fora de casa, no dia 17 de maio.

Nos últimos cinco compromissos oficiais, o time soma três vitórias, um empate e uma derrota, com seis gols marcados e apenas três sofridos.

A partida também será marcada por despedidas importantes. O lateral Dani Carvajal fará seu último jogo no Santiago Bernabéu e deve começar como titular antes de ser substituído no segundo tempo para receber homenagem da torcida.

O defensor David Alaba também fará sua despedida após cinco temporadas e duas conquistas de Champions League pelo clube. Além disso, Álvaro Arbeloa comandará sua última partida.

O Real Madrid não contará com Vinicius Jr., liberado para deixar o time antes da apresentação à seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026.

Como chega o Athletic Bilbao para o confronto?

O Athletic Bilbao chega para a rodada final sem grandes objetivos na tabela. A equipe soma 45 pontos, com 41 gols marcados e 54 sofridos.

Na rodada passada, o time empatou por 1 a 1 com o Celta. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Espanyol.

Nos últimos cinco jogos oficiais, o Athletic registra uma vitória, um empate e três derrotas, com sete gols marcados e nove sofridos.

Segundo a imprensa espanhola, o clube ainda pode influenciar indiretamente a disputa por vaga na Conference League, dependendo dos resultados de outras equipes da parte intermediária da tabela.

Onde assistir Real Madrid x Athletic Bilbao ao vivo?

A partida terá transmissão do Disney+.

Que horas é o jogo Real Madrid x Athletic Bilbao hoje?

O jogo acontece às 16h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Real Madrid
Thibaut Courtois; Fran, Antonio Rüdiger, Huijsen e Dani Carvajal; Thiago Pitarch, Bellingham e Camavinga; Mastantouno, Mbappé e Brahim Díaz.

Athletic Bilbao
Unai Simon; Iñigo, Laporte, Yeray e Gorosabel; Rego, Ruiz Iñigo e Berenguer; Navarro, Williams e Guruzeta.

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