Jogos de hoje, sábado, 13 de dezembro: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 07h44.

Tudo sobreFutebol
Os confrontos entre Granada x Real Madrid pela La Liga Feminina e Flamengo x Pyramids pela Copa Intercontinental são alguns dos destaques deste sábado, 13 de dezembro.

A agenda também conta com jogos importantes pela Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol (La Liga) e muito mais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:

Campeonato Espanhol Feminino

  • 8h - Granada (F) x Real Madrid (F) - DAZN

Campeonato Italiano Feminino

  • 8h30 - Juventus (F) x Napoli (F) - Canal GOAT

Campeonato Inglês Feminino

  • 9h - Everton (F) x Arsenal (F) - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 9h - Arminia Bielefeld x Kaiserslautern - OneFootball
  • 9h - Magdeburg x Holstein Kiel - OneFootball
  • 9h - Karlsruher x Paderborn - OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 9h30 - Norwich x Southampton - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 10h - Atlético de Madrid x Valencia - Xsports e Disney+

Campeonato Alemão Feminino

  • 10h - Nuremberg (F) x Wolfsburg (F) - DAZN

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • 10h - Ingolstadt x 1860 Munique - OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  • 10h30 - Picerno x Salernitana - OneFootball

Campeonato Italiano

  • 11h - Torino x Cremonese - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Italiano Feminino

  • 11h - Milan (F) x Inter de Milão (F) - Canal GOAT

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • 11h - Venezia x Monza - SportyNet (YouTube)
  • 11h - Juve Stabia x Empoli - OneFootball
  • 11h - Reggiana x Padova - OneFootball
  • 11h - Spezia x Modena - OneFootball
  • 11h - Südtirol x Bari - OneFootball

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Hoffenheim x Hamburgo - SportyNet e OneFootball
  • 11h30 - Eintracht Frankfurt x Augsburg - OneFootball
  • 11h30 - Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg - OneFootball
  • 11h30 - St. Pauli x Heidenheim - OneFootball

Campeonato Eslovaco

  • 11h30 - Spartak Trnava x Skalica - TV Green e OneFootball
  • 11h30 - Ruzomberok x Trencin - TV Green e OneFootball
  • 11h30 - Podbrezová x Dunajská Streda - TV Green e OneFootball

Campeonato Inglês

  • 12h - Chelsea x Everton - ESPN e Disney+
  • 12h - Liverpool x Brighton - Disney+
  • 12h - Wrexham x Watford - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Norte-Irlandês

  • 12h - Linfield x Crusaders - OneFootball
  • 12h - Cliftonville x Glenavon - OneFootball
  • 12h - Carrick Rangers x Dungannon Swifts - OneFootball
  • 12h - Portadown x Ballymena United - OneFootball

Campeonato Espanhol

  • 12h15 - Mallorca x Elche - ESPN 2 e Disney+
  • 12h15 - Sporting Gijón x Granada - Disney+

Campeonato Português

  • 12h30 - Casa Pia x Gil Vicente - Disney+

Campeonato Holandês

  • 12h30 - Telstar x NEC Nijmegen - Disney+

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • 12h30 - Verl x Rot-Weiss Essen - OneFootball

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • 13h15 - Catanzaro x Avellino - OneFootball

Copa Intercontinental

  • 14h - Flamengo x Pyramids - Globo, ge tv, Sportv e CazéTV

Campeonato Turco

  • 14h - Antalyaspor x Galatasaray - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  • 14h - Parma x Lazio - Xsports e Disney+

Campeonato Eslovaco

  • 14h - Tatran Presov x Zemplín Michalovce - OneFootball

Campeonato Espanhol

  • 14h30 - Barcelona x Osasuna - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

  • 14h30 - Burnley x Fulham - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Alemão

  • 14h30 - Bayer Leverkusen x Colônia - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 14h30 - Racing Santander x Leganés - Disney+

Campeonato Francês

  • 15h - Metz x PSG - CazéTV

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • 15h30 - Cesena x Mantova - OneFootball

Campeonato Holandês

  • 16h - PSV x Heracles - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 16h30 - Hannover x Bochum - OneFootball

Campeonato Italiano

  • 16h45 - Atalanta x Cagliari - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês

  • 17h - Arsenal x Wolverhampton - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 17h - Getafe x Espanyol - Disney+
  • 17h - Zaragoza x Cádiz - Disney+

Campeonato Escocês

  • 17h - Falkirk x Hearts - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Português

  • 17h30 - Sporting x AVS - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Argentino (final)

  • 21h - Racing x Estudiantes - ESPN 4 e Disney+
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

