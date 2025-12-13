Jogos de hoje, sábado, 13 de dezembro: onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Granada x Real Madrid pela La Liga Feminina e Flamengo x Pyramids pela Copa Intercontinental são alguns dos destaques deste sábado, 13 de dezembro.
A agenda também conta com jogos importantes pela Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol (La Liga) e muito mais.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:
Campeonato Espanhol Feminino
- 8h - Granada (F) x Real Madrid (F) - DAZN
Campeonato Italiano Feminino
- 8h30 - Juventus (F) x Napoli (F) - Canal GOAT
Campeonato Inglês Feminino
- 9h - Everton (F) x Arsenal (F) - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 9h - Arminia Bielefeld x Kaiserslautern - OneFootball
- 9h - Magdeburg x Holstein Kiel - OneFootball
- 9h - Karlsruher x Paderborn - OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 9h30 - Norwich x Southampton - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 10h - Atlético de Madrid x Valencia - Xsports e Disney+
Campeonato Alemão Feminino
- 10h - Nuremberg (F) x Wolfsburg (F) - DAZN
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 10h - Ingolstadt x 1860 Munique - OneFootball
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
- 10h30 - Picerno x Salernitana - OneFootball
Campeonato Italiano
- 11h - Torino x Cremonese - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Italiano Feminino
- 11h - Milan (F) x Inter de Milão (F) - Canal GOAT
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 11h - Venezia x Monza - SportyNet (YouTube)
- 11h - Juve Stabia x Empoli - OneFootball
- 11h - Reggiana x Padova - OneFootball
- 11h - Spezia x Modena - OneFootball
- 11h - Südtirol x Bari - OneFootball
Campeonato Alemão
- 11h30 - Hoffenheim x Hamburgo - SportyNet e OneFootball
- 11h30 - Eintracht Frankfurt x Augsburg - OneFootball
- 11h30 - Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg - OneFootball
- 11h30 - St. Pauli x Heidenheim - OneFootball
Campeonato Eslovaco
- 11h30 - Spartak Trnava x Skalica - TV Green e OneFootball
- 11h30 - Ruzomberok x Trencin - TV Green e OneFootball
- 11h30 - Podbrezová x Dunajská Streda - TV Green e OneFootball
Campeonato Inglês
- 12h - Chelsea x Everton - ESPN e Disney+
- 12h - Liverpool x Brighton - Disney+
- 12h - Wrexham x Watford - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Norte-Irlandês
- 12h - Linfield x Crusaders - OneFootball
- 12h - Cliftonville x Glenavon - OneFootball
- 12h - Carrick Rangers x Dungannon Swifts - OneFootball
- 12h - Portadown x Ballymena United - OneFootball
Campeonato Espanhol
- 12h15 - Mallorca x Elche - ESPN 2 e Disney+
- 12h15 - Sporting Gijón x Granada - Disney+
Campeonato Português
- 12h30 - Casa Pia x Gil Vicente - Disney+
Campeonato Holandês
- 12h30 - Telstar x NEC Nijmegen - Disney+
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 12h30 - Verl x Rot-Weiss Essen - OneFootball
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 13h15 - Catanzaro x Avellino - OneFootball
Copa Intercontinental
- 14h - Flamengo x Pyramids - Globo, ge tv, Sportv e CazéTV
Campeonato Turco
- 14h - Antalyaspor x Galatasaray - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
- 14h - Parma x Lazio - Xsports e Disney+
Campeonato Eslovaco
- 14h - Tatran Presov x Zemplín Michalovce - OneFootball
Campeonato Espanhol
- 14h30 - Barcelona x Osasuna - ESPN e Disney+
Campeonato Inglês
- 14h30 - Burnley x Fulham - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Alemão
- 14h30 - Bayer Leverkusen x Colônia - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 14h30 - Racing Santander x Leganés - Disney+
Campeonato Francês
- 15h - Metz x PSG - CazéTV
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 15h30 - Cesena x Mantova - OneFootball
Campeonato Holandês
- 16h - PSV x Heracles - Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 16h30 - Hannover x Bochum - OneFootball
Campeonato Italiano
- 16h45 - Atalanta x Cagliari - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês
- 17h - Arsenal x Wolverhampton - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h - Getafe x Espanyol - Disney+
- 17h - Zaragoza x Cádiz - Disney+
Campeonato Escocês
- 17h - Falkirk x Hearts - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Português
- 17h30 - Sporting x AVS - ESPN 2 e Disney+
Campeonato Argentino (final)
- 21h - Racing x Estudiantes - ESPN 4 e Disney+