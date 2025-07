Bola de Ouro já tem data para divulgação de finalistas; saiba quando

A organização da Bola de Ouro 2025 já definiu a data para a divulgação dos finalistas do prêmio que consagra os melhores jogadores da temporada 2024/25.

Os nomes dos indicados serão anunciados no dia 7 de agosto, pouco mais de duas semanas após a final do Mundial de Clubes.

Premiação e novas categorias para o futebol feminino

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, mantendo o tradicional palco do evento.

Esta será a 69ª edição da Bola de Ouro, que pela primeira vez distribuirá prêmios em igual número para jogadores e jogadoras, ampliando as categorias para o futebol feminino, incluindo troféus para melhor jovem, goleiro(a) e artilheiro(a).

A votação será realizada por um painel de 100 jornalistas, cada um representando um país do ranking da Fifa, que elaboram uma lista dos 10 melhores jogadores para definir os vencedores.

Antecipação da cerimônia e alinhamento com o calendário

A antecipação da cerimônia para setembro, ao invés do tradicional final de outubro, visa alinhar o prêmio com o calendário das competições internacionais e valorizar o desempenho ao longo da temporada europeia, que vai do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do seguinte.

Assim, os fãs de futebol podem esperar o anúncio dos finalistas no início de agosto e a consagração dos melhores do mundo em setembro, em um evento que reforça a crescente valorização do futebol feminino e a diversidade de reconhecimentos na modalidade.