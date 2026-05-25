Esporte

Após impasse com EUA, Irã faz acordo para ficar no México durante a Copa do Mundo

Além do Irã, outras seis seleções terão o México como sede, enquanto o Canadá servirá de base para a seleção anfitriã e também para o Panamá

Evento com a seleção do Irã, antes do embarque para a Copa do Mundo, em Teerã (Atta Kenare/AFP)

Evento com a seleção do Irã, antes do embarque para a Copa do Mundo, em Teerã (Atta Kenare/AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 25 de maio de 2026 às 20h49.

A Fifa informou na tarde desta segunda-feira as bases de treinamento e concentração das 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo. A relação confirma que o Irã ficará baseado em Tijuana, no México, após não chegar a um acordo para se hospedar nos Estados Unidos.

Como já havia sido divulgado, a seleção brasileira ficará em Nova Jersey, no moderno centro de treinamentos Columbia Park. A equipe estará entre as 39 seleções que usarão os Estados Unidos como base.

Além do Irã, outras seis seleções terão o México como sede, enquanto o Canadá servirá de base para a seleção anfitriã e também para o Panamá. A definição das bases é feita de forma conjunta entre a Fifa e as seleções participantes. Esses locais servirão para que as equipes treinem, se recuperem e vivenciem o cotidiano do torneio.

Bases das 48 seleções da Copa do Mundo de 2026:
África do Sul - Pachuca - CF Pachuca - Universidad Del Futbol
Alemanha - Winston-Salem - Wake Forest University
Argélia - Kansas City - University of Kansas
Arábia Saudita - Austin - Austin FC Stadium
Argentina - Kansas City - Sporting KC Training Centre
Austrália - San Francisco Bay Area - Oakland Roots/Soul Training Facility
Áustria - Goleta - UC Santa Barbara - Harder Stadium
Bélgica - Renton - Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse
Bósnia e Herzegovina - Sandy - RSL Stadium
Brasil - New York/New Jersey - Columbia Park Training Facility
Cabo Verde - Tampa - Waters Sportsplex
Canadá - Vancouver - National Soccer Development Centre
Catar - Santa Barbara - Westmont College
Colômbia - Guadalajara - Academia Atlas FC
Coreia do Sul - Guadalajara - Chivas Verde Valle
Costa do Marfim - Philadelphia - Philadelphia Union
Croácia - Alexandria - Episcopal High School
Curaçao - Boca Raton - Florida Atlantic University
Egito - Spokane - Gonzaga University
Equador - Columbus - Columbus Crew Performance Centre
Escócia - Charlotte - Charlotte FC
Espanha - Chattanooga - Baylor School
Estados Unidos - Irvine - Great Park Sports Complex
França - Boston - Bentley University
Gana - Boston - Bryant University
Haiti - New York/New Jersey - Stockton University
Holanda - Kansas City - KC Current Training Facility
Inglaterra - Kansas City - Swope Soccer Village
Irã - Tijuana - Centro Xoloitzcuintle
Iraque - Greenbrier County - The Greenbrier Sports Performance Centre
Japão - Nashville - Nashville SC
Jordânia - Portland - University of Portland
Marrocos - New York/New Jersey - The Pingry School
México - Mexico City - Centro de Alto Rendimiento (CAR)
Noruega - Greensboro - UNC Greensboro
Nova Zelândia - San Diego - University of San Diego - Torero Stadium
Panamá - New Tecumseth - Nottawasaga Training Site
Paraguai - San Francisco Bay Area - Spartan Soccer Complex
Portugal - Palm Beach Gardens - Gardens North County District Park
República Democrática do Congo - Houston - Houston Training Centre
Senegal - New York/New Jersey - Rutgers University
Suécia - Dallas - FC Dallas Stadium
Suíça - San Diego - SDJA
Tchéquia - Dallas - Mansfield Multipurpose Stadium
Tunísia - Monterrey - Rayados Training Centre
Turquia - Mesa - Arizona Athletic Grounds
Uruguai - Cancun - Mayakoba Training Centre Cancun
Uzbequistão - Atlanta - Atlanta United Training Centre

Pela 1ª vez, Espanha disputará uma Copa do Mundo sem atletas do Real Madrid

A Espanha anunciou nesta segunda-feira os 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026, mas um detalhe chamou atenção e entrou para a história da seleção: pela primeira vez, a equipe disputará um Mundial sem qualquer atleta do Real Madrid entre os escolhidos.

A ausência encerra uma tradição de longa data. Em todas as 16 participações anteriores da seleção espanhola em Copas do Mundo, o clube madrilenho sempre contou com ao menos um representante vestindo a camisa da Fúria.

A convocação reflete também o momento vivido pelo Real Madrid na temporada. Entre lesões, instabilidade e conflitos internos, nomes ligados ao clube ficaram fora da relação final de Luis de la Fuente. Dani Carvajal, Fran García e Huijsen estão entre os jogadores não selecionados.

Enquanto isso, o Barcelona aparece como principal fornecedor da seleção espanhola para o torneio. O elenco conta com diversos jogadores do clube catalão, incluindo Pedri, Gavi, Dani Olmo e a jovem estrela Lamine Yamal.

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