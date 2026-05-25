Após impasse com EUA, Irã faz acordo para ficar no México durante a Copa do Mundo

A Fifa informou na tarde desta segunda-feira as bases de treinamento e concentração das 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo. A relação confirma que o Irã ficará baseado em Tijuana, no México, após não chegar a um acordo para se hospedar nos Estados Unidos.

Como já havia sido divulgado, a seleção brasileira ficará em Nova Jersey, no moderno centro de treinamentos Columbia Park. A equipe estará entre as 39 seleções que usarão os Estados Unidos como base.

Além do Irã, outras seis seleções terão o México como sede, enquanto o Canadá servirá de base para a seleção anfitriã e também para o Panamá. A definição das bases é feita de forma conjunta entre a Fifa e as seleções participantes. Esses locais servirão para que as equipes treinem, se recuperem e vivenciem o cotidiano do torneio.

Bases das 48 seleções da Copa do Mundo de 2026:

África do Sul - Pachuca - CF Pachuca - Universidad Del Futbol

Alemanha - Winston-Salem - Wake Forest University

Argélia - Kansas City - University of Kansas

Arábia Saudita - Austin - Austin FC Stadium

Argentina - Kansas City - Sporting KC Training Centre

Austrália - San Francisco Bay Area - Oakland Roots/Soul Training Facility

Áustria - Goleta - UC Santa Barbara - Harder Stadium

Bélgica - Renton - Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse

Bósnia e Herzegovina - Sandy - RSL Stadium

Brasil - New York/New Jersey - Columbia Park Training Facility

Cabo Verde - Tampa - Waters Sportsplex

Canadá - Vancouver - National Soccer Development Centre

Catar - Santa Barbara - Westmont College

Colômbia - Guadalajara - Academia Atlas FC

Coreia do Sul - Guadalajara - Chivas Verde Valle

Costa do Marfim - Philadelphia - Philadelphia Union

Croácia - Alexandria - Episcopal High School

Curaçao - Boca Raton - Florida Atlantic University

Egito - Spokane - Gonzaga University

Equador - Columbus - Columbus Crew Performance Centre

Escócia - Charlotte - Charlotte FC

Espanha - Chattanooga - Baylor School

Estados Unidos - Irvine - Great Park Sports Complex

França - Boston - Bentley University

Gana - Boston - Bryant University

Haiti - New York/New Jersey - Stockton University

Holanda - Kansas City - KC Current Training Facility

Inglaterra - Kansas City - Swope Soccer Village

Irã - Tijuana - Centro Xoloitzcuintle

Iraque - Greenbrier County - The Greenbrier Sports Performance Centre

Japão - Nashville - Nashville SC

Jordânia - Portland - University of Portland

Marrocos - New York/New Jersey - The Pingry School

México - Mexico City - Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Noruega - Greensboro - UNC Greensboro

Nova Zelândia - San Diego - University of San Diego - Torero Stadium

Panamá - New Tecumseth - Nottawasaga Training Site

Paraguai - San Francisco Bay Area - Spartan Soccer Complex

Portugal - Palm Beach Gardens - Gardens North County District Park

República Democrática do Congo - Houston - Houston Training Centre

Senegal - New York/New Jersey - Rutgers University

Suécia - Dallas - FC Dallas Stadium

Suíça - San Diego - SDJA

Tchéquia - Dallas - Mansfield Multipurpose Stadium

Tunísia - Monterrey - Rayados Training Centre

Turquia - Mesa - Arizona Athletic Grounds

Uruguai - Cancun - Mayakoba Training Centre Cancun

Uzbequistão - Atlanta - Atlanta United Training Centre

Pela 1ª vez, Espanha disputará uma Copa do Mundo sem atletas do Real Madrid

A Espanha anunciou nesta segunda-feira os 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026, mas um detalhe chamou atenção e entrou para a história da seleção: pela primeira vez, a equipe disputará um Mundial sem qualquer atleta do Real Madrid entre os escolhidos.

A ausência encerra uma tradição de longa data. Em todas as 16 participações anteriores da seleção espanhola em Copas do Mundo, o clube madrilenho sempre contou com ao menos um representante vestindo a camisa da Fúria.

A convocação reflete também o momento vivido pelo Real Madrid na temporada. Entre lesões, instabilidade e conflitos internos, nomes ligados ao clube ficaram fora da relação final de Luis de la Fuente. Dani Carvajal, Fran García e Huijsen estão entre os jogadores não selecionados.

Enquanto isso, o Barcelona aparece como principal fornecedor da seleção espanhola para o torneio. O elenco conta com diversos jogadores do clube catalão, incluindo Pedri, Gavi, Dani Olmo e a jovem estrela Lamine Yamal.