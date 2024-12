Eleito melhor jogador do mundo, Vini Jr. é homenageado na fachada da sede da CBF

A sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) amanheceu com uma homenagem ao Vinicius Junior, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa. A entrada da entidade foi decorada com um banner gigante que apresenta a foto do atacante da Seleção Brasileira e o troféu da principal honraria individual, além da frase “O melhor do mundo é nosso“.

Vini Jr. recebeu o prêmio no dia 17 de dezembro, um dia antes da disputa da Copa Intercontinental, contra o Pachuca, do México, na cerimônia do Fifa The Best, em Doha, no Catar. Com o prêmio, o atacante do Real Madrid se tornou o primeiro brasileiro apontado como melhor jogador do mundo desde que Kaká faturou o prêmio em 2007.

Melhor jogador do mundo

Campeão da Champions League e do Campeonato Espanhol pelo Real Madrid, o brasileiro foi destaque do clube espanhol na temporada 2023/24. Ao todo, Vini Jr. atuou em 39 partidas, marcou 24 gols e contribuiu com 11 assistências. Na disputa pela Bola de Ouro, ele ficou na segunda colocação, atrás do meio-campista Rodri, do Manchester City.

A entidade máxima do futebol passou a premiar o melhor jogador do mundo em cerimônia oficial a partir 1991. Neste período, 16 diferentes jogadores foram escolhidos como destaque. O atual formato do evento se iniciou 25 anos depois, devido ao rompimento com a France Football.

Além de Vinícius Júnior e Kaká, outros brasileiros também já conquistaram o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa. Nomes como Romário, Ronaldo Fenômeno (3x), Ronaldinho Gaúcho (2x) e Rivaldo já foram premiados. O argentino Lionel Messi foi o último vencedor, em 2023, e é até hoje quem tem mais troféus, com oito.