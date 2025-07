Mundial de Clubes: quem fez mais assistências até agora? Veja ranking

Em um torneio marcado por surpresas e elencos estrelados, o Mundial de Clubes da Fifa 2025 chega à sua fase semifinal com um detalhe curioso: nenhum jogador ultrapassou a marca de duas assistências até agora. Entre os semifinalistas — Chelsea, Fluminense , Paris Saint-Germain e Real Madrid — há nomes no topo do ranking, mas o título de melhor garçom do torneio ainda está indefinido.

Até as quartas de final, 16 atletas dividem a liderança da estatística com dois passes para gol cada. Entre eles, Arda Guler e Trent Alexander-Arnold são os representantes do Real Madrid, enquanto Khvicha Kvaratskhelia e Vitinha aparecem pelo lado do Paris Saint-Germain.

Do Chelsea, quem se destaca é Enzo Fernandez, enquanto o Flamengo, já eliminado, teve Jorginho e Gonzalo Plata como destaques em assistências.

Os líderes da estatística

Entre os 16 nomes com dois passes decisivos, segundo a Fifa, o argentino Marcos Acuña, do River Plate, foi um dos primeiros a se destacar, ao servir dois companheiros na vitória sobre o Urawa Red Diamonds. Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, seguiu o mesmo caminho ao ajudar Serhou Guirassy em dois gols nas oitavas.

A lista ainda tem jogadores como Michael Olise, que brilhou pelo Bayern de Munique, e Rúben Neves, destaque do Al Hilal. No Chelsea, Enzo Fernandez distribuiu duas assistências na fase de grupos, uma delas para Liam Delap, jovem promessa inglesa.

Com a semifinal entre Chelsea e Fluminense marcada para terça-feira, 8, e PSG x Real Madrid na quarta-feira, 9, os confrontos devem balançar o ranking de assistências. Entre os candidatos a se isolarem no topo, Arda Guler desponta após brilhar na vitória sobre o Borussia Dortmund, com dois passes na mesma partida.

A decisão do torneio será no domingo, 13 de julho, no Estádio MetLife, em Nova York-Nova Jersey. Até lá, o posto de maior garçom do Mundial ainda está aberto — e pode ser o diferencial na briga pelo título.