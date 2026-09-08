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Fase de grupos copa 2026

Boca Juniors x São Paulo: onde assistir, escalações e horário

Tricolor paulista visita o tradicional clube argentino no estádio La Bombonera no jogo de ida em busca de vantagem no torneio continental.

São Paulo vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão e quer levar o bom momento para a Copa Sul-Americana. (Alexandre Schneider/Getty Images)

São Paulo vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão e quer levar o bom momento para a Copa Sul-Americana. (Alexandre Schneider/Getty Images)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15h17.

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O São Paulo entra em campo nesta terça-feira, 8, a partir das 21h30 (de horário de Brasília), para enfrentar o Boca Juniors no lendário estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. O duelo de ida válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana coloca frente a frente duas camisas pesadas do continente.

O Tricolor chega embalado para o compromisso internacional. Após quebrar uma sequência incômoda de dez rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Dorival Júnior engatou duas vitórias consecutivas e recuperou fôlego na temporada. O treinador confirmou que mandará a campo o que possui de melhor à disposição, adotando força máxima mesmo com o clássico estadual contra o Palmeiras programado para o final de semana.

Do outro lado, o Boca Juniors defende uma longa invencibilidade de dez partidas. O time argentino não sabe o que é perder desde a fase de playoffs da própria Sul-Americana e vem se reorganizando sob a direção do técnico Rodolfo Arruabarrena, acumulando resultados consistentes que impõem respeito aos adversários na competição.

Onde assistir à partida

A transmissão ao vivo do confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana conta com ampla cobertura em diferentes canais de exibição para os torcedores acompanharem todos os lances de Buenos Aires.

Na televisão aberta, a partida terá transmissão exclusiva pelo SBT. Para os torcedores que preferem os canais por assinatura e plataformas digitais, o jogo será exibido ao vivo pela ESPN na televisão fechada e pelo serviço de streaming Disney+.

Escalações prováveis e desfalques

O São Paulo deve contar com o importante retorno do atacante e capitão Jonathan Calleri ao comando do ataque titular após duas partidas de ausência devido a uma entorse. O lateral-ala Iago também retorna ao time titular no sistema com três zagueiros mantido pela comissão técnica. Por outro lado, o Tricolor não conta com Lucas (ruptura do tendão de Aquiles), Lucca (fratura na mandíbula), Bobadilla e Buta (ambos com dores no joelho direito), além de carregar atletas pendurados como Luciano e Calleri.

O Boca Juniors apresenta dúvidas no setor ofensivo entre o jovem Leonel Flores e Alan Velasco, além de sofrer com a ausência do jovem destaque Tomás Aranda, lesionado.

  • Boca Juniors: Álvaro Montero; Lozano, Di Lollo, Pellegrino (Herrera) e Blanco; Ascacíbar, Paredes e Tomás Belmonte; Alan Velasco (Leonel Flores), Sebastián Villa e Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena
  • São Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho (Pablo Maia), Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem

A condução disciplinar e técnica da partida de ida entre argentinos e brasileiros no estádio La Bombonera ficará a cargo de uma equipe de arbitragem inteiramente originária do Chile, com ampla experiência em torneios organizados pela Confederação Sul-Americana de Futebol. A escala oficial designada pela CONMEBOL para o confronto conta com o árbitro central Piero Maza, auxiliado pelos assistentes Jose Retamal e Miguel Rocha nas bandeiras, além de Diego Flores atuando como quarto árbitro e Fernando Vejar no comando tecnológico do sistema de vídeo (VAR).

Raio-X do confronto

O histórico de confrontos oficiais e internacionais entre as duas equipes registra equilíbrio ao longo dos anos nas principais competições do continente.

  • Retrospecto geral: Em todas as competições oficiais disputadas, foram realizados 12 jogos entre as duas equipes, com 5 vitórias do Boca Juniors (42%), 3 empates (25%) e 4 triunfos do São Paulo (33%), totalizando 18 gols marcados pelos argentinos e 13 gols assinalados pelos brasileiros.
  • Jogos na casa do Boca Juniors: Atuando no estádio La Bombonera, foram disputadas 6 partidas, com 5 vitórias do Boca Juniors (83%) e apenas 1 triunfo do São Paulo (17%), sem nenhum empate registrado no reduto rival.
  • Jogos na casa do São Paulo: Nos 6 confrontos disputados com o mando da equipe paulista, o retrospecto aponta 3 empates (50%) e 3 triunfos do São Paulo (50%), sem nenhuma vitória conquistada pelo Boca Juniors em território brasileiro.
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