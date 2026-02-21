Bobsled nos Jogos Olímpicos de Inverno tem três acidentes e prova é pausada

A disputa do bobsled four-man nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina foi interrompida neste sábado, 21, após uma sequência de acidentes durante a segunda bateria da prova. As quedas envolveram equipes da Áustria, França e Trinidad e Tobago e provocaram paralisações no Centro de Esportes de Trenó, com ativação imediata dos protocolos de segurança.

O caso mais grave ocorreu com o trenó da Áustria. A equipe perdeu o controle na segunda metade do percurso, tombou e deslizou de cabeça para baixo por vários metros. O piloto Jakob Mandlbauer precisou ser retirado de maca e recebeu atendimento médico ainda na pista. Ele foi encaminhado a um hospital da região com dores no pescoço, mas, segundo informações divulgadas pela imprensa austríaca, passa bem. Como não concluiu a descida, o quarteto foi desclassificado.

Pouco depois, a equipe da França também sofreu uma queda no bobsled em ponto semelhante do traçado. O trenó pilotado por Romain Heinrich tombou e percorreu parte do circuito invertido. Apesar do impacto, os quatro atletas deixaram a pista caminhando e não precisaram de atendimento hospitalar. O time não completou a prova e foi excluída da bateria.

O terceiro episódio de queda no bobsled envolveu Trinidad e Tobago, país do Caribe. O piloto Axel Brown perdeu o controle no mesmo setor da pista. O trenó não cruzou a linha de chegada, o que resultou em nova desclassificação, embora não tenham sido registrados ferimentos graves entre os atletas.

A sucessão de tombos provocou atraso no cronograma do bobsled nos Jogos Olímpicos de Inverno e ampliou o debate sobre as condições do traçado. A organização informou que a pista passou por inspeção técnica antes da retomada da competição