'Super' tempestade de neve deve atingir Nova York e cancelar voos nos EUA

Uma tempestade de neve de grande intensidade deve atingir a Costa Leste dos Estados Unidos neste domingo, 22, com alertas de nevasca emitidos para Nova York, áreas de Nova Jersey, Connecticut e comunidades costeiras ao longo do Atlântico.

O sistema, inicialmente previsto como menos severo, teve sua intensidade revisada pelo National Weather Service diante da rápida intensificação.

A tempestade deve evoluir para um ciclone bomba, com queda acentuada da pressão atmosférica e fortalecimento dos ventos. As projeções indicam acúmulo de 30 a 60 centímetros de neve em amplas áreas, incluindo Nova York, Long Island e o sul da Nova Inglaterra.

Em pontos isolados, a neve pode subir 5 centímetros por hora durante o pico do fenômeno, previsto entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira.

Os ventos devem variar entre 40 e 56 km/h, com rajadas que aumentam o risco de quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

A combinação de neve pesada e úmida com ventos fortes pode comprometer redes elétricas e tornar o deslocamento perigoso ou até impossível, especialmente no início da semana. Autoridades também alertam para alagamentos costeiros em trechos de Nova York e Nova Jersey, impulsionados pelo avanço do mar durante a maré alta.

O impacto no transporte aéreo e rodoviário é considerado elevado, com possibilidade de cancelamentos em aeroportos estratégicos da região. A tempestade chega semanas após outra nevasca significativa, cujos efeitos ainda eram perceptíveis em áreas onde o gelo começava a derreter.

O fenômeno é característico do inverno na região e se forma a partir do encontro entre ar frio do Canadá e ar quente e úmido do Oceano Atlântico, alimentando sistemas de baixa pressão que podem ganhar força rapidamente.

Desta vez, o cenário indica uma das tempestades mais intensas da temporada de inverno no nordeste americano.