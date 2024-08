Bia Ferreira perde para Kellie Harrington e garante o bronze no boxe das Olimpíadas de Paris

Depois de garantir o pódio para o Brasil no boxe peso-leve, de até 60kg, a baiana Beatriz Ferreira manteve a medalha de bronze após disputar a semifinal contra a a irlandesa Kellie Harrington. Ela já havia garantido o pódio quando venceu a última luta.

A disputa de hoje foi uma das mais difíceis para Bia, e também a mais aguardada. A baiana buscava uma revanche com Harrington, para quem perdeu o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Infelizmente, a vingança foi um prato para se comer frio: a luta foi acirrada, mas terminou com decisão no último round.

Harrington avançou para a final vai enfrentar a vencedora da luta entre Wu Shih Yi, de Taipé Chinesa, e Yang Wenlu, da República Popular da China na próxima terça-feira, 6 de agosto.

Veja como foi a luta de Bia Ferreira pela vaga na final

Harrington tinha a vantagem não só pela vitória nos Jogos de Tóquio, mas também pela envergadura: a irlandesa, de 1,68m, é mais alta do que Bia Ferreira, de 1,65m.

No primeiro round, Bia e Harrington começaram com poucos acertos e muito estudo. A baiana conseguiu encaixar a maior parte dos golpes, mas Harrington mirou mais no abdômen. As duas se abraçaram ao fim do segundo minuto e foram separadas pela arbitragem. Ao final do primeiro assalto, em ritmo de provocação, a irlandesa cravou boas esquivas. A decisão dos juízes foi para Harrigton, por 4 x 1.

No segundo roung, Bia entrou com maior explosão. Harrington seguiu provocando a brasileira e manteve Bia presa por vários segundos. Com mais iniciativa, a baiana acertou mais golpes no segundo assalto, muito embora tenha mais dificuldades pela envergadura da irlandesa, que fechou com um bom golpe de esquerda. No fim do segundo, com decisão dos juízes, o resultado foi de empate.

No terceiro round, decisivo, Bia encaixou mais ganchos, mas demonstrou mais cansaço. A irlandesa acertou mais golpes na cabeça, mas Bia garantiu boas direitas no abdômen e cintura. A vitória da luta, que foi bastante equilibrada, para os juízes, foi de Harrigton.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.