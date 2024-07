Boxe: Bia Ferreira garante vaga nas quartas de final das Olimpíadas; Abner está de fora

Lutando por uma vaga nas quartas de final do boxe, os brasileiros Bia Ferreira e Abner Teixeira entraram no ringue nesta segunda-feira, 29, com sede de medalha. Ferreira competiu na modalidade peso-leve, de até 60 kg, contra a estadunidense Jajaira Gonzalez; ao passo de Teixeira enfrentou o equatoriano Gerlon Congo na modalidade peso-pesado, de até 92 kg.

Bia, de 31 anos, é uma das maiores promessas do ouro para o Brasil para essas Olimpíadas. Nos Jogos de Tóquio, dois anos depois de conquistar três medalhas de ouro (Jogos Sul-Americanos de Comchabamba, Mundial da Rússia e Jogos Pan-Americanos de Lima, 2019), a baiana conquistou a medalha de prata depois de lutar contra a irlandesa Kelly Anne Harrington. Neste ano, ela voltou pronta para atingir o feito que quase conquistou três anos atrás.

Já Abner, natural de Osasco (São Paulo), é outra boa aposta de pódio para o Brasil. O boxeador estreou nos Jogos Olímpicos de Tóquio com bronze na categoria de peso-pesado (até 92kg). Um ano antes da disputa, também garantiu o bronze nos Jogos Pan-americanos de Lima. Em 2022, fechou com ouro no Campeonato Continental das Américas no Equador e nos Jogos Sul-americanos de Assunção.

Veja como foi a luta de Bia Ferreira

Disputando por uma vaga nas oitavas de final do boxe, Bia começou bem logo nos primeiros minutos, focada no estudo corporal da adversária. No primeiro round, obteve vitória no primeiro assalto, com três juízes a seu favor. No segundo assalto, venceu com unanimidade, em um round marcado por boas esquivas da brasileira. Com vantagem, Bia fechou o terceiro round com controle absoluto da luta e terminou com vitória por decisão unânime.

Ao comemorar a vitória, Bia dançou a música viral de Pabllo Vittar "São Amores". Ela retorna ao ringue na próxima quarta-feira, 31, às 17h. Ela enfrenta Chelsey Heijnen, de 25 anos, dos Países Baixos, por uma vaga na semifinal.

Veja como foi a luta de Abner Teixeira

A luta de Abner foi acirrada até se tornar, de fato, sangrenta. O boxeador chegou com fome de medalha, mas acabou perdendo a luta para o equatoriano Gerlon Congo. O resultado final foi de 3 a 2.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Streaming: Globoplay;

Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.