Sem Marta, Brasil avança para as semifinais do futebol feminino nas Olimpíadas 2024

A seleção feminina de futebol jogou hoje contra a França nos Jogos Olímpicos de Paris. Com um gol nos minutos finais de Gabi Portilho, o Brasil venceu as donas da casa por 1 a 0, garantindo a continuidade na disputa pela medalha olímpica.

Esta vitória não apenas mantém vivo o sonho olímpico, mas também mostra como a seleção buscou a resiliência mesmo sem a presença da capitã do time, a Marta.

Após duas derrotas seguidas contra a Espanha e o Japão, o Brasil conseguiu a vaga para as quartas de final após a vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália, o que beneficiou as brasileiras.

Com sete mudanças na escalação, o técnico da Seleção feminina, Arthur Elias, afirmou em entrevista à TV Globo que o objetivo do novo elenco é buscar um jogo de forma coletiva, que não dependa apenas da atuação da Marta.

A partida, realizada no Estádio La Beaujoire, em Nantes, também não contou com a atuação de Antonia, lateral direita que fraturou a fíbula da perna esquerda. A nova escalação conta com nomes como Ana Vitória, Gabi Nunes, Jheniffer, Thaís, Gabi Portilho -- autora do gol -- e Yasmim. A zagueira Rafaelle, que estava afastada após um desconforto na coxa, também voltou aos campos.

O segundo tempo contou com dezesseis minutos de acréscimo, marcados por tentativas e entradas do time francês, mas sem grandes feitos das europeias.

Por que Marta não jogou hoje?

Marta foi expulsa na última partida do Brasil, que perdeu para a Espanha por 0 a 2 na quarta-feira, 31. Nos minutos finais do primeiro tempo, a atacante recebeu um cartão vermelho após um chute que acertou a cabeça da jogadora espanhola Olga Carmona. Apesar de não intencional, o golpe na cabeça resultou na expulsão direta da rainha do futebol.

A expulsão, devido à gravidade da ação, impossibilitou Marta de disputar a partida do Brasil pelas quartas de final neste sábado, 3.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições.

TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades.

Streaming: Globoplay.

YouTube (online e gratuito): Cazé TV.

