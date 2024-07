Beatriz Ferreira vence holandesa Chelsey Heinjnen e tem pódio garantido no boxe das Olimpíadas A brasileira segue na disputa pelo ouro no peso-leve, de até 60kg

Brazil's Beatriz Iasmin Soares Ferreira celebrates after winning against US' Jajaira Gonzalez in the women's 60kg preliminaries round of 16 boxing match during the Paris 2024 Olympic Games at the North Paris Arena, in Villepinte on July 29, 2024. (Photo by MOHD RASFAN / AFP) (MOHD RASFAN/AFP)