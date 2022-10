Benzema, Lewandowski ou Vini Júnior? Saiba quem pode levar a Bola de Ouro

O melhor jogador do mundo deste ano não será Lionel Messi e, provavelmente, nem Cristiano Ronaldo. Nesta segunda-feira a revista France Football apontará o vencedor da Bola de Ouro. Mas os maiores vencedores dos últimos anos estão fora do páreo.

O francês Karim Benzema é o favorito deste ano. Pelo Real Madrid, o atacante venceu as últimas edições da La Liga e da Champions League. Nos anos anteriores, Benzema ficou à sombra de Cristiano Ronaldo no time espanhol. Este ano, será um dos craques da seleção da França que tentará o terceiro título da Copa do Mundo.

Até mesmo o polonês Robert Lewandowski acredita na chance de Benzema. “Sim, provavelmente ele (Benzema) é um dos favoritos. Claro, a não ser que cancelem”, disse ao canal Movistar+. O comentário é uma referência à edição de 2020, quando a France Football cancelou a premiação devido à pandemia. Lewandowski era o favorito então.

Vini Júnior, o brasileiro com chance

Benzema chegou a ser condenado por chantagear um colega de seleção, mas a pena de prisão foi transformada em multa. Além do francês e de Lewandowski, outro cotado para levar a Bola de Ouro é o brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid. O atacante brasileiro foi o autor do gol que garantiu o título da última Liga dos Campeões e vive ótima fase.

Há cinco anos o Brasil não conta com um jogador entre os três primeiros colocados na Bola de Ouro. Em 2017, Neymar ficou em terceiro lugar, assim como em 2015. Desta vez, sequer apareceu entre os 30 pré-selecionados pela revista.

Entre os 30 pré-indicados para o prêmio da France Football há outros dois brasileiros, Fabinho, do Liverpool, e Casemiro, que estava no Real Madrid também mas foi transferido para o Manchester United. Mas nenhum com favoritismo.

Bola de Ouro x Fifa The Best: entenda

A Bola de Ouro, o prêmio da France Football, não tem nada a ver com o Fifa The Best. Vamos às diferenças. A Bola de Ouro é a premiação mais tradicional e é concedida desde 1956. A Fifa instituiu seu prêmio apenas em 1991. Durante um breve período, entre 2010 e 2015, os prêmios foram unificados e se chamou Fifa Bola de Ouro.

Os jornalistas da France Football fazem uma pré-seleção de 30 jogadores. A lista é enviada para 180 jornalistas do mundo inteiro. Cada um aponta cinco jogadores. O mais votado leva o prêmio. Até 1994 apenas jogadores europeus podiam participar. A partir de 2006 atletas de todas as nacionalidades passaram a competir pela premiação.

Já o prêmio da Fifa é concedido ao melhor jogador desde 1991 e à melhor jogadora a partir de 2001. Também são agraciados o melhor goleiro, a melhor goleira, o melhor técnico no futebol masculino, o melhor técnico ou a melhor técnica do futebol feminino, o gol mais bonito no Prêmio Puskás.

Um conselho técnico da Fifa elabora uma lista menor, de apenas 10 jogadores. Além de jornalistas, participam da votação também capitães e técnicos das seleções nacionais e o público, por votação pela internet. Geralmente, a Fifa leva em consideração a temporada europeia. Este ano, acontecerá somente em dezembro, depois da Copa do Catar.

Messi e Cristiano Ronaldo, os maiores vencedores

O argentino Lionel Messi foi o grande vencedor até hoje da Bola de Ouro, com sete conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021). Quatro desses títulos aconteceram com a premiação unificada com a Fifa. Com as premiações separadas, ele venceu o Fifa The Best em 2009 e 2019.

Este ano Messi sequer esteve entre os 30 pré-selecionados pela France Football, algo que não acontecia desde 2004. Cristiano Ronaldo, seu principal rival nos últimos anos, venceu a Bola de Ouro em cinco ocasiões (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). Este ano Cristiano Ronaldo está entre os pré-selecionados, mas sem chance de vencer.

O croata Luka Modric foi o único jogador a interromper a supremacia de Messi e Cristiano Ronaldo desde 2008. O atacante do Real Madrid ganhou em 2018.

Onde assistir a Bola de Ouro

A cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro acontecerá em Paris, na França, a partir das 15h30 no horário do Brasil, e terá transmissão do canal SporTV.

